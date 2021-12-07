تشكيل مصر – عودة حمدي فتحي وأكرم توفيق.. 3 تغييرات على اختيارات كيروش ضد الجزائر

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 19:49

كتب : FilGoal

مصر - السودان

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل فريقه لمواجهة الجزائر في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة لكأس العرب.

وأجرى كيروش 3 تغييرات على التشكيل الذي فاز بخماسية دون رد على السودان، أولها عودة حمدي فتحي والتي جاءت على حساب أحمد سيد "زيزو".

وكذلك، عاد محمد شريف إلى خط الهجوم على حساب أحمد رفعت، فيما عاد أكرم توفيق أيضا على حساب عمر كمال عبد الواحد.

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وضم التشكيل كل من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – محمود حمدي "الونش" – أحمد حجازي – أحمد فتوح

الوسط: أيمن أشرف – حمدي فتحي – عمرو السولية

الهجوم: محمد شريف – مروان حمدي – حسين فيصل

البدلاء: محمد صبحي – محمود جاد – أحمد ياسين – عمر كمال عبد الواحد – مروان داوود – أحمد رفعت – مصطفى فتحي – مهند لاشين – محمد عبد المنعم – أسامة فيصل – محمد مجدي "أفشة" – أحمد سيد "زيزو"

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