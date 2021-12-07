مران الزمالك - انتظام شيكابالا وعبد الشافي يواصل برنامجه التأهيلي وجلسة سريعة من كارتيرون

انتظم محمود عبد الرزاق "شيكابالا" فيما واصل محمد عبد الشافي برنامجه التأهيلي وعقد باتريس كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل بداية مران الزمالك اليوم.

وعاد "شيكابالا" في التدريبات الجماعية لـ الزمالك اليوم الثلاثاء استعدادا لعودة الدوري المصري.

وشارك "شيكابالا" في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعدما غاب عن مران أمس الإثنين، بسبب خوضه لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم عقب مشاركته في المباراة الودية أمام بايونير.

وواصل محمد عبد الشافي برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية وخاض مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق.

وعقد كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين، وشهدت الجلسة حديث سريع بين المدير الفني واللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة بخصوص الاستعداد والتحضير لمباريات الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة فنية، على هامش التدريبات الجماعية وركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، في المران على عمل الضغط واستخلاص الكرة بشكل سريع ثم بناء الهجمة، حيث قسم كارتيرون اللاعبين إلى 4 مجموعات لتنفيذ هذه الفقرة.

فيما خاض الرباعي محمد عواد ومحمد أبو جبل والسيد عطية ومعاذ عطية حراس مرمى الزمالك، تدريبات بدنية.

وشهد مران الحراس مجموعة من التدريبات البدنية القوية، بجانب فقرة فنية خاصة للتعامل مع الكرات العرضية والتصويبات من المسافات القريبة.

وخاض لاعبو الأبيض مجموعة من التدريبات البدنية الشاقة وقسم كارتيرون التدريبات إلى أكثر من فقرة بالكرة وبدون الكرة، حيث ركز على رفع الحمل البدني للفريق خلال المران.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم ٢١ ديسمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.