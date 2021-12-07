جالاتاسراي يعلن نقل مدربه للمستشفى

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 19:02

كتب : FilGoal

فاتح تريم

أعلن نادي جالاتاسراي التركي نقل فاتح تريم المدير الفني للفريق للمستشفى بسبب مشاكل صحية.

وسيغيب المدرب التركي عن اللقاء المقبل أمام لاتسيو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

ويضم جالاتاسراي في صفوفه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر.

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وجاء بيان النادي التركي كالآتي:

"تم نقل المدير الفني فاتح تريم إلى المستشفى بعد ظهر أمس بسبب المشكلة التي يعاني منها مع الجهاز الهضمي خلال الأيام الثلاثة الماضية".

"مدربنا، الذي خضع لفحوصات واختبارات مختلفة في الـ 24 ساعة الماضية في فرع فيدي أسطنبول من مستشفى ليف، أحد المستشفيات الراعية لنا، وصل إلى التدريب على رأس الفريق بإذن خاص لمدة ساعتين من الأطباء اليوم" .

"القرار الطبي الذي سيتم اتخاذه بشأن فاتح تريم، الذي تمت ملاحظته مرة أخرى في المستشفى بعد التدريب، والذي تمت متابعة حالته بدقة، سيتضح اعتمادا على تقدم وضعه الصحي".

"نتمنى لمدربنا السيد فاتح تريم، الذي سيتم مشاركة حالته الصحية مع الجمهور في أقرب وقت ممكن، أن يتحسن قريبا، ونتمنى له عودة صحية إلى وظيفته في أقرب وقت ممكن".

ويستعد جالاتاسراي لمواجهة لاتسيو في الجولة الأخيرة من الدوري الأوروبي بعدما ضمن كلا الفريقين التأهل رسميا للدور المقبل.

ويحتل الأسود المركز السابع في جدول الدوري التركي برصيد 23 نقطة بفارق 16 نقطة عن طرابوزن سبور المتصدر.

جالاتاسراي مصطفى محمد فاتح تريم
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