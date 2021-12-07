كأس العرب - الأردن يقسو على فلسطين بخماسية ويتأهل لربع النهائي

ضمن المنتخب الأردني تواجده في ربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على فلسطين بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

سجل لمنتخب الأردن بهاء عبد الرحمن و حمزة الدردور، وقلص تامر صيام الفارق لمنتخب فلسطين.

التشكيل

تشكيل الأردن

الحارس: يزيد أبو ليلى

الدفاع: أحمد ثائر - عبد الله نصيب - يزن العرب - محمد أبو حشيش

الوسط: نور الروابدة- بهاء عبد الرحمن - محمد أبو زريق - ياسين البخيت

الهجوم: علي علوان - حمزة الدردور – بهاء فيصل

تشكيل فلسطين

الحارس: عمرو قدورة

الدفاع: عبد اللطيف البهداري - ياسر حامد - محمد صالح - محمد خليل

الوسط: محمود أبو وردة - رشيد عدوي

الهجوم: تامر صيام - خالد سالم - عدي خروب - ريبال دهامشة

أحداث المباراة

بدأ المنتخب الأردني المباراة بقوة ليحتسب الحكم ركلة جزاء للنشامي في الدقيقة السابعة سجلها بهاء عبد الرحمن بنجاح في الدقيقة السابعة.

استمر بعدها المنتخب الأردني في السيطرة دون خطورة على المرمى، ليسجل المنتخب الفلسطيني هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 19.

عاد بعدها حمزة الدردور ليوقع على الهدف الثاني في الدقيقة 24 بعد تمريرة من ياسين البخيت داخل منطقة الجزاء.

ضغط بعدها المنتخب الفلسطيني من أجل العودة في النتيجة وسدد محمد رشيد بقوة أبعدها أحمد ثائر مدافع الأردن لضربة ركنية.

وقلص المنتخب الفلسطيني النتيجة قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول عن طريق تامر صيام.

وفي الشوط الثاني واصل منتخب فلسطين محاولاته لإدراك التعادل وانفرد خالد سالم بحارس الأردن ليراوغه ويسدد في الشباك من الخارج مع الدققة 55.

بعد ذلك بأربع دقائق، ارتقى خالد سالم ليسدد برأسه كرة ارتطمت بالقائم وارتدت لمهاجم فلسطين الذي سدد في جسد الحارس.

ولعب تامر صيام ركلة حرة مباشرة أنقذها معتز ياسين ببراعة في الدقيقة 64.

وفي الدقائق الـ15 الأخيرة عاد المنتخب الأردني للسيطرة ليسدد محمد أبو زريق في الدقيقة 81 ويتصدى لها عمرو قدورة.

انهيار الأردن بدأ بهدف محمود مرضي في الدقيقة 82 بتسديدة اصطدمت بياسر حمد وغيرت اتجاهها للمرمى.

وسجل بعدها يزن النعمات الهدف الرابع في الدقيقة 86 قبل أن يعود نفس اللاعب ليوقع على الهدف الخامس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتجة ارتفع رصيد المنتخب الأردني للنقطة السادسة في المركز الثاني وودع المنتخب الفلسطيني البطولة برصيد نقطة واحدة.