كأس العرب - بالعلامة الكاملة.. المغرب يؤكد تفوقه ويهزم السعودية

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 18:55

كتب : FilGoal

المغرب ضد السعودية - كأس العرب

عزز منتخب المغرب تفوقه وتصدر المجموعة الثالثة في كأس العرب بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط بعد الفوز على السعودية بهدف دون مقابل.

واختتم منتخب المغرب منافسات دور المجموعات بالفوز بهدف دون مقابل ليحرم السعودية من حظوظ المنافسة على بطاقة التأهل الثانية.

وشهد اللقاء جلوس ثلاثي الدوري المصري بدر بانون وأشرف بنشرقي ووليد الكرتي على مقاعد البدلاء حتى النهاية.

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وسجل كريم بركاوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 من الشوط الأول بركلة جزاء.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة بينما تجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن فلسطين.

وخطف منتخب الأردن بطاقة التأهل الثانية بعد فوز صعب على فلسطين بهدفين مقابل هدف واحد.

وبدأ منتخب المغرب المباراة بتشكيل من البدلاء بعد ضمان التأهل في صدارة المجموعة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب في الربع ساعة الأولى مع سيطرة ملحوظة للمنتخب المغربي.

وأنقذ القائم الأيمن للسعودية تسديدة سفيان رحيمي القوية في الدقيقة 13 في أول فرص اللقاء.

وسيطر منتخب المغرب على الشوط الأول مع اعتماد لاعبي السعودية على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 47 تحصل منتخب المغرب على ركلة الجزاء بعد عرقلة زيد البوادي حارس مرمى السعودية لكريم البركاوي.

ونجح البركاوي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 49 ليفتتح أهداف اللقاء.

وفي الشوط الثاني تراجع منتخب المغرب قليلا للدفاع وسط بحث شباب السعودية عن التعادل.

وفي الدقيقة 79 تحصل علي مجرشي لاعب السعودية على البطاقة الصفراء الثانية ليتعرض للطرد.

وكاد منتخب المغرب أن يقتل اللقاء في الدقيقة 92 برأسية أشرف داري من عرضية لركلة ركنية ولكن أنقذها القائم الأيسر للسعودية.

وينتظر منتخب المغرب ثاني المجموعة الرابعة بين منتخبي مصر والجزائر على ضوء نتيجة اللقاء بينهما.

كأس العرب المغرب فلسطين
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