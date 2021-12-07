لأول مرة في مصر.. مكادي هايتس تستضيف أقوى عرض موتوركروس للسيارات والدراجات النارية

تستضيف مصر لأول مرة أقوى عرض موتوركروس للسيارات والدراجات النارية الاستعراضية في منتجع مكادي هايتس.

وتقام المنافسات تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة البحر الأحمر ونادي السيارات المصري.

وأعلنت مدينة مكادي هايتس، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر عن تنظيم واستضافة أقوى عرض موتوركروس للسيارات والدراجات النارية الاستعراضية الحرة Masters of Dirt، والذي يقام لأول مرة في مصر وشمال أفريقيا خلال الفترة من 23 إلى 24 ديسمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة و الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة البحر الاحمر ونادي السيارات المصري وبالتعاون مع شركة JWT الرائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية.

وعقدت مدينة مكادي هايتس مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل العرض بحضور كل من تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس، ونيكولا فيشتر، الشريك المؤسس ومدير العمليات ل Masters Of Dirt، وأحمد عبد الخالق، مدير إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ورؤوف جعفر، عضو مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري ورئيس لجنة السباقات والراليات، فضلاً عن لفيف من محافظة البحر الأحمر وجمع كبير من السادة الإعلاميين والصحفيين.

وتأتى استضافة مدينة مكادي هايتس لهذا الحدث في إطار استراتيجية شركة أوراسكوم للتنمية لدعم الفن والثقافة والرياضة وريادة الأعمال والعمل على تعزيز السياحة الرياضية في مصر من خلال الشراكات الفعالة مع الهيئات والجهات المعنية لضمان خروجها طبقا للمواصفات القياسية بما يتناسب مع مكانة مصر العالمية، خاصةً فى ظل الاهتمام المحلى بتصدير صورة ذهنية إيجابية عن مصر وقدراتها التنظيمية.

وجه السيد أحمد عبد الخالق، مدير إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة التحية الي شركة أوراسكوم للتنمية لاعادة احيائها لرياضة الموتوكروس في مصر من خلال حدث Masters Of Dirt ويأتي هذا الحدث الدولي دعما الي تنشيط السياحة الرياضية في مصر، وأضاف عبد الخالق في شهر أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تدشين مهرجان البحر الأحمر للفعاليات السياحية والأحداث الرياضية في نسخته الأولى، يأتي هذا الحدث الدولي في مدينة مكادي هايتس استكمالا لإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في تشجع السياحة الرياضية خاصةً في محافظة البحر الاحمر.

صرح رؤوف جعفر، عضو مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري ورئيس لجنة السباقات والراليات: "يعد نادي السيارات والرحلات المصري من أعرق نوادي السياحة في العالم، كما انه معني بأنشطة السياحة الموتورية، ومن هذا المنطلق حرصنا على رعاية هذا الحدث وفقاً لقواعد السلامة الخاصة بهذه الاتحادات حيث ان هذا الحدث من الاحداث السياحية التي تهدف الى دعم وتنشيط السياحة في بلدنا الحبيب".

ومن جهته وجه تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس الشكر لوزارة الشباب والرياضة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة البحر الأحمر، ونادى السيارات والرحلات المصري على دعمهم ورعايتهم لهذا العرض الترفيهي والذي يأتي متزامنا مع احتفالات العام الجديد مما يساهم في دعم استراتيجية الدولة في جعل البحر الأحمر قبلة للأحداث والفعاليات الإقليمية والعالمية الهامة.

وقالت السيدة نيكولا فيشتر ، الشريك المؤسس ومدير العمليات ل Masters Of Dirt، "أشعر بحماس شديد وسعادة غامرة لزيارة مصر لأول مرة، هذا البلد التاريخي الذي نفخر بأن يكون محطة انطلاقنا الأولى في شمال أفريقيا، ونثق في أن هذا العرض سيحقق نجاحاً كبيراً، ونتطلع إلى تنظيم العرض بمستويات عالمية تتناسب مع مكانة شركة أوراسكوم للتنمية في تنظيم فعاليات دولية على مستوى متميز."

جدير بالذكر أن مدينة مكادي هايتس شهدت تطورات كبيرة خلال الفترة الماضية حيث أطلقت التصميم والمخطط الرئيسي للمدينة وفق أرقى المواصفات العالمية التي تعتمد على الاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية، وخلق بيئة مستدامة توفر الخصوصية، والتفاعل مع الطبيعة المحيطة وتحقيق التناغم بين موقع المدينة المتميز بقلب خليج مكادى الذي يبعد 20 دقيقة عن الغردقة و15 دقيقة من مطار الغردقة، مع تحقيق التوافق بين البيئة والموارد المتاحة لتعزيز الاتساق الحضري. كما عملت مدينة مكادي هايتس على استضافة مختلف الأحداث الرياضية والشبابية المختلفة مثل رالي مكادي هايتس 2019 وكأس مكادي هايتس لكرة القدم 2021، فضلاً عن الاستعداد لاستضافة أول مهرجان موسيقي عالمي في شهر مايو 2022.