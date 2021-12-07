خبر في الجول - الأهلي يدرس إقامة معسكر في الدوحة قبل السوبر الإفريقي

يدرس الجهاز الفني لفريق الأهلي لكرة القدم بقيادة بيتسو موسيماني في العاصمة القطرية الدوحة قبل انطلاق مواجهة السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي ضد الرجاء المغربي يوم 22 من شهر ديسمبر الجاري في الدوحة في لقاء السوبر الإفريقي.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب حتى يوم 18 من شهر ديسمبر الجاري.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني يدرس إقامة معسكر لمدة أسبوع في الدوحة بديلا عن معسكر دبي.

ويسعى الأهلي أن تكون ذلك المعسكر فرصة لدخول اللاعبين في أجواء المباراة المقبلة بعد فترة من التوقف.

ويدخل الأهلي مباراة السوبر الإفريقي كحامل لقب البطولة بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في قطر العام الماضي.

ويقام نصف نهائي كأس العرب يوم 15 من شهر ديسمبر بينما سيقام النهائي يوم 18 من الشهر نفسه وفي حال وصول منتخب مصر إلى المربع الذهبي سيكون الفاصل الزمني 4 أيام فقط بينه وبين مباراة السوبر.

واستقر الأهلي على انضمام السباعي الدولي محمد مجدي "أفشة" ومحمد الشناوي وعمرو السولية وأيمن أشرف وأكرم توفيق وحمدي فتحي بالإضافة للثنائي التونسي علي معلول والمغربي بدر بانون، للبعثة، بعد الوصول إلى قطر.