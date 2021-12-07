مؤتمر توخيل: كانتي مثل سوبر مان.. وهؤلاء سيغيبون أمام زينيت

تحدث توماس توخيل مدرب تشيلسي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه مع زينيت سان بطرسبرج عن وضعية الإصابات في الفريق.

ويلتقي تشيلسي مع وينيت سان بترسبرج على ملعب الأخير في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وجاء مؤتمر توخيل الخاص بالمباراة كالآتي

"لقد فقدنا نقاطا أمام مانشستر يونايتد، ووجدنا حلا وفزنا على واتفورد ثم هزمنا أمام ويستهام بتسديدة غريبة، لقد حدث لنا ذلك الأمر من قبل أن نخسر بعض المباريات، لا نحب ذلك ولكننا غير قلقين".

"الغيابات، بن تشيلويل ونجولو كانتي، وترفور تشابولاه، وماتيو كوفاسيتش، وجورجينيو سغييبون جميعا غدا".

"كان لدينا القليل من الحمل الزائد بسبب الإصابات وجدول المباريات، نعاني من بعض الإصابات في نفس المركز مثل مركز خط الوسط، ومباراة الغد ليست المشكلة ولكن مباراة السبت في الدوري".

"كانت لدينا مباراة مبكرة أمام ويتسهام ثم مباراة متأخرة أمام زينيت، حصلنا على يوم عطلة ثم جلسة تدريبية لطيفة اليوم، يمكن أن نلعب بأي واحد من الـ 17 لاعبا المتاحين بالإضافة إلى حراس المرمى، مشكلتي في مباراة يوم السبت لأننا سنضيع الوقت لكي ننام ثم سنعود مبكرا جدا يوم الخميس ثم نواجه فريق مكثفا في ليدز الذي استعد لمواجهة هذه المباراة".

"إصابات كانتي المتكررة؟ أنا لم أكن حذرا عندما أعيده للمشاركة، إنها علاقة مفتوحة معه يجب أن نأخذ حذرنا وأن يحصل على الوقت الذي يحتاجه، الموضوع لا يتعلق بعمره، هو مثل "سوبر مان" الرجل الذي يصنع الفارق والشخص الذي يريده أي شخص في العالم في خط وسطه، لكنه كان قد أصيب في مباراة يوفنتوس هما يمكن أن يحدث ونحن نفتقده كثيرا".

"ساؤول واحد من الذين يحتاجون للحصول على المزيد من الدقائق، هو دائما في تفكيرنا ونفكر به في كل جلسة تدريبية، اعتقد بأنه يفقتد للحدة وهو غير محظوظ لأنه لعب ذد أستون فيلا وساوثامبتون وواتفورد، كانت تلك المباريات الثلاثة عالية الكثافة بشكل فوق الطبيعي، نحاول تشجيعه لكي ينمو داخل تشيلسي وليخرج أفضل ما فيه، من المحتمل بشكل كبير أن يتطور غدا".

"أجرينا العديد من التغييرات أمام واتفورد ولعبنا بخليط من اللاعبين الذين لم يلعبوا مع بعهضم من قبل، كانو يفتقرون للإيقاع واتخذار القرار لأنهم غير معتادين على اللعب بجانب بعضهم".

"بشكل عام يجب أن نكون دائما في أعلى مستوياتنا، تحاول الفرق الضغط علينا بقوة ووجدنا الحلول للعديد من الألعاب، كانت الأخطاء التي ارتكبت أمام واتفورد وويستهام في لحظة ضغط ولكن لا اعتقد إنها مشكلة هيكلية، ويعود ذلك إلى الإرهاق الذهني والبدني، جورجينيو سيغيب بسبب آلام في الظهر لكنه لعب ضد وست هام لأننا غاب عنا كانتي وكوفاسيت".

"كوفاسيتش شارك في تدريب الأمس وكانت الابتسامة مرسومة على وجهة وكان يشعر بالسعادة، ولكنه قد أصب بفيروس كورونا اليوم وهو معزول حاليا".

"عندما يغيب بعض اللاعبين، يجب أن يلعب آخرين بدلا منهم، سنصل متأخرين من زينيت يوم الخميس، وتشكيلنا سيتغير بشكل طبيعي إذا لعبوا كثيرا قبل المباراة، ما كنا نتمناه هو المزيد من الفرص للاعبين الآخرين وإجراء بعض التغييرات في بعض المراكز، ولكن الأمر غير مريح إذا أصيب بعض اللاعبين الأساسيين لفترة طويلة".

ويتصدر تشيلسي صدارة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.