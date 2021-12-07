مؤتمر رانجنيك: هذا يعني نجاحي مع يونايتد بنهاية الموسم.. وموقف كافاني وفاران من لقاء يانج بويز

ماذا يعني نجاح الموسم في مانشستر يونايتد بالنسبة لمدربه رالف رانجنيك؟ المدير الفني الألماني يجيب.

وتحدث المدرب الألماني في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "النجاح يأتي فقط مع التطور، إن نجحنا في تطوير الفريق خلال الستة أشهر المقبلة".

وأكمل "يوم الأحد ضد كريستال بالاس أظهرنا كيف يمكن أن يلعب الفريق وأن هناك مساحة للتطور، خرجنا بشباك نظيفة لأول مرة في أولد ترافورد منذ شهر أبريل الماضي، هناك أولويات واضحة لنا".

وأردف رانجنيك "في النهياة النجاح يعني لعب دوري أبطال أوروبا والمنافسة على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، لم نحظ بقرعة جيدة في تلك البطولة كأننا سنخوض مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي".

وأوقعت القرعة مانشستر يونايتد في منافسة أستون فيلا في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد مانشستر يونايتد لملاقاة يانج بويز السويسري غدا الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في سادس جولات دوري أبطال أوروبا.

وعن هل يستطيع يونايتد الفوز بدوري الأبطال قال: "من المبكر الحديث عن ذلك الأمر، أنا هنا منذ أسبوع واحد فقط ولعبت مباراة واحدة، لكن بكل وضوح في ناد مثل هذا فنحن لدينا طموحات في كل المسابقات".

وكشف رانجنيك عن تواجد دوني فان دي بيك ودين هندرسون حارس المرمى في تشكيل يونايتد الأساسي ضد الفريق السويسري.

وفي الوقت ذاته كشف عن استمرار غياب رافائيل فاران وإدينسون كافاني بسبب الإصابة.

وأكمل "سيتواجد الثنائي في المران الكامل بعد أسبوع".

وضمن يونايتد تصدره للمجموعة بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة.