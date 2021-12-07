تشكيل كأس العرب - ثلاثي في وسط الأردن.. ودهامشة يقود هجوم فلسطين

أعلن كل من أدهم حمد مدرب منتخب الأردن ومكرم دبوب مدرب فلسطين عن تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينها بعد قليل.

ويلتقي منتخب الأردن مع فلسطين في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العرب 2021.

وجاء تشكيل الأردن كالآتي

الحارس: يزيد أبو ليلى

الدفاع: أحمد ثائر - عبد الله نصيب - يزن العرب - محمد أبو حشيش

الوسط: نور الروابدة- بهاء عبد الرحمن - محمد أبو زريق - ياسين البخيت

الهجوم: علي علوان - حمزة الدردور

أمامهم: بهاء فيصل

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مالك شلبية - معتز ياسين - هادي الحوراني - يزن النعيمات - محمود مرضي - إبراهيم سعادة - رجائي عايد

بينما جاء تشكيل فلسطين كالآتي

الحارس: عمرو قدورة

الدفاع: عبد اللطيف البهداري - ياسر حامد - محمد صالح - محمد خليل

الوسط: محمود أبو وردة - رشيد عدوي

الهجوم: تامر صيام - خالد سالم - عدي خروب

أمامهم: ريبال دهامشة

ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل منتخب فلسطين المركز الرابع بنقطة واحدة.