تشكيل كأس العرب - رحيمي يقود بدلاء المغرب.. وثنائي هجومي في السعودية

أعلن كل من حسين عموتة مدرب منتخب المغرب ولوران بونادي مدرب السعودية عن تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينها بعد قليل.

ويلتقي منتخب المغرب مغ السعودية في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العرب 2021.

ويدخل عموتة المباراة بتشكيل مختلف تماما من اللاعبين البدلاء بعد ضمان المغرب التأهل إلى دور ربع النهائي بشكل رسمي

وجاء تشكيل المغرب كالآتي

الحارس: عبد العالي المحمدي

الدفاع: محمد الناهيري - داري أشرف - سفيان بوفيتيني - حمزة الموساوي

الوسط: إدريس فتوحي - بامعمر محمد - أيمن الحسوني

الهجوم: محمد فوزير - كريم البركاوي - سفيان رحيمي

ويتواجد على مفاعد البدلاء: أنس زنيتي - أمسيف محمد - سعدان مروان - بدر بنون - يحيي جبران - محمد الشيبي - وليد الكرتي - عبد الإله حفيظي - أشرف بن شرقي - إسماعيل الحداد - وليد أزارو

بينما جاء تشكيل السعودية كالآتي

الحارس: زد البواردي

الدفاع: سعود عبد الحميد - نايم الماس - مهند الشنقيطي

الوسط: على مجرشي - تركي العمار - محمد القحطاني - متعب الحربي

الهجوم:فارس البريكان - عبد الله الحمدان

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد اليامي - نواف العقيدي - نواف بوشل - وليد الأحمد - بدر منشي - خليفة الدوسري - حامد الغامدي - إبراهيم محنشي - سليمان هزازي - هيثم عسيري - عبدالله رديف

ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب السعودية المركز الثالث بنقطة وحيدة.