طبيب الأهلي يكشف تفاصيل اتصاله بـ أفشة ومعلول

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي تفاصيل اتصاله الهاتفي بلاعبي الفريق محمد مجدي "أفشة" وعلي معلول المتواجدين في قطر للمشاركة في كأس العرب.

وقال أبو عبلة إن أفشة اشتكى من شد في العضلة الأمامية ويخضع لبرنامج علاجي وسيجري فحص طبي بعد 48 ساعة.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن مشاركة أفشة مع منتخب مصر في المباريات المقبلة سيتم حسمها عقب الاختبار الطبي الذي سيخضع له.

وعن علي معلول لاعب منتخب تونس قال أبو عبلة إنه يعاني من إجهاد في العضلة الضامة ولكنه يتحسن بشكل مستمر.

وأشار إلى أن معلول سيخضع لاختبار طبي اليوم الثلاثاء لتحديد موعد مشاركته في المران الجماعي.

يذكر أن منتخب مصر وتونس تأهلا إلى ربع نهائي كأس العرب رسميا ويلتقي نسور قرطاج مع عمان.