بلايلي يتحدث عن مواجهة مصر واقترابه من الانضمام للأهلي العام الماضي

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 14:06

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي

تحدث يوسف بلايلي نجم المنتخب الجزائري عن مواجهة نظيره المصري في كأس العرب يوم الثلاثاء، كما كشف اقترابه من الانتقال للأهلي العام الماضي.

يلعب منتخب مصر ضد نظيره الجزائري ضمن الجولة الأخيرة من كأس العرب لاقتناص صدارة المجموعة والابتعاد عن مواجهة المغرب في ربع النهائي.

وقال بلايلي في تصريحات نشرتها جريدة الشروق الجزائرية: "مواجهة المنتخب المصري ستكون قوية، لأن منتخب مصر يمتلك في تشكيلته لاعبين ماهرين ومميزين".

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وأضاف "منتخب الجزائر أيضا لديه لاعبين رائعين".

وأكمل لاعب الترجي السابق "الأفضل هو الذي سيحقق الفوز".

وأشار بلايلي إلى أنه كان قريبا من اللعب في الدوري المصري بقوله "قبل أن أنتقل إلى فريق قطر القطري تلقيت عروضا من الأهلي والزمالك".

وأتم "لم يكن من نصيبي اللعب مع أحدهما، رغم أن الأهلي كان الأقرب لضمي".

الأهلي حاول ضم اللاعب في أكتوبر 2020 لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، في الوقت الذي أوضح فيه والد بلايلي أن أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز ترغب في الحصول على خدمات اللاعب، مشيرا إلى أن الأول هو الأكثر جدية في المفاوضات.

بلايلي، الذي انتقل لفريق قطر القطري بعدها، هو أحد أعمدة منتخب الجزائر الأول الذي توج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

ويستعد بلايلي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل والدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 في مارس القادم.

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