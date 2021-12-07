غرامة ضخمة من الاتحاد الألماني على بيلينجام بعد تصريحاته ضد حكم لقاء دورتموند وبايرن

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 13:27

كتب : FilGoal

جود بيلينجام - بوروسيا دورتموند

غرم الاتحاد الألماني لكرة القدم جود بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند 40 ألف يورو بعد تصريحاته المسيئة ضد حكم لقاء فريقه ضد بايرن ميونيخ.

جود بيلينجام

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

واكتفى الاتحاد الألماني بالغرامة المالية على اللاعب الإنجليزي ولم يوقع عليه أي عقوبة إيقاف.

وكان بايرن ميونيخ قد فاز على دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الدولة الـ 14 من الدوري الألماني.

أخبار متعلقة
محمد صلاح يستهدف 4 أرقام قياسية أمام ميلان فرديناند عن هاري كين: لم يصبح اللاعب الذي نحبه.. هل سيتي سيضمه بمستواه هذا؟ فرديناند: بيساكا ولوك شو أمامهما مهمة صعبة للعودة لتشكيل مانشستر يونايتد الأساسي

وكان الحكم قد ألغى ركلة جزاء لملصحة بوروسيا دورتموند أشارث الكثير من الجدل والآراء حول استحقاقها بعد تدخل من لوكاس هيرنانديز مع ماركو رويس، كما احتسب ركلة أخرى لبايرن ميونيخ تمكن بها ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثالث، كما قرر طرد ماركو روز مدرب دورتموند بسبب اعتراضه على قراراته.

وقال بيلينجهام عقب المباراة: "أن تعطي أكبر مباراة في ألمانيا إلى حكم متهم في التلاعب بالنتائج من قبل، فماذا تتوقع؟

بيلينجهام كان يقصد واقعة إيقاف زواير في 2005 لمدة شهر بسبب اتهامه بواقة تلاعب في النتائج.

ودافع زواير عن قراراته في تصريحات مع سكاي قائلا: "لقد كان احتكاكا بالجزء العلوي من الجسد وهو شيء مسموح حدوثه حتى مع السرعة العالية، الموقف ليس أبيض أو أسود لقد اتخذت قرارا برفض ركلة الجزاء بناء على ما رأيته".

بايرن ميونيخ بروسيا دورتموند جود بيلينجهام
نرشح لكم
سكاي: الشرطة الألمانية تحقق في تصريحات بيلينجهام حول حكم مباراة بايرن ودورتموند مرموش يتألق بهدف جديد في تعادل شتوتجارت مع هيرتا برلين ثورة غضب في دورتموند بعد "الكلاسيكير": ماذا تتوقعون من حكم سبق له التلاعب بالمباريات؟ بايرن ميونيخ يبتعد في الصدارة بفوز مثير على دورتموند
أخر الأخبار
تشابي ألونسو يسرد كواليس نهائي 2005 التاريخي أمام ميلان 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
غرامة ضخمة من الاتحاد الألماني على بيلينجام بعد تصريحاته ضد حكم لقاء دورتموند وبايرن 32 دقيقة | الدوري الألماني
مران الأهلي - تدريبات بدنية في الجيم.. وتصعيد ثنائي حراسة المرمى 41 دقيقة | مصر
محمد صلاح يستهدف 4 أرقام قياسية أمام ميلان 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فرديناند عن هاري كين: لم يصبح اللاعب الذي نحبه.. هل سيتي سيضمه بمستواه هذا؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
فرديناند: بيساكا ولوك شو أمامهما مهمة صعبة للعودة لتشكيل مانشستر يونايتد الأساسي ساعة | الدوري الإنجليزي
ساوثامبتون يتعاقد مع كاباييرو لمدة شهر ساعة | الدوري الإنجليزي
اختبر معلوماتك - هل تتذكر فوز مصر على الجزائر 4-صفر؟ ساعة | اختبار في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري 4 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر