غرامة ضخمة من الاتحاد الألماني على بيلينجام بعد تصريحاته ضد حكم لقاء دورتموند وبايرن

غرم الاتحاد الألماني لكرة القدم جود بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند 40 ألف يورو بعد تصريحاته المسيئة ضد حكم لقاء فريقه ضد بايرن ميونيخ.

جود بيلينجام النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

واكتفى الاتحاد الألماني بالغرامة المالية على اللاعب الإنجليزي ولم يوقع عليه أي عقوبة إيقاف.

وكان بايرن ميونيخ قد فاز على دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الدولة الـ 14 من الدوري الألماني.

وكان الحكم قد ألغى ركلة جزاء لملصحة بوروسيا دورتموند أشارث الكثير من الجدل والآراء حول استحقاقها بعد تدخل من لوكاس هيرنانديز مع ماركو رويس، كما احتسب ركلة أخرى لبايرن ميونيخ تمكن بها ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثالث، كما قرر طرد ماركو روز مدرب دورتموند بسبب اعتراضه على قراراته.

وقال بيلينجهام عقب المباراة: "أن تعطي أكبر مباراة في ألمانيا إلى حكم متهم في التلاعب بالنتائج من قبل، فماذا تتوقع؟

بيلينجهام كان يقصد واقعة إيقاف زواير في 2005 لمدة شهر بسبب اتهامه بواقة تلاعب في النتائج.

ودافع زواير عن قراراته في تصريحات مع سكاي قائلا: "لقد كان احتكاكا بالجزء العلوي من الجسد وهو شيء مسموح حدوثه حتى مع السرعة العالية، الموقف ليس أبيض أو أسود لقد اتخذت قرارا برفض ركلة الجزاء بناء على ما رأيته".