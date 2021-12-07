مران الأهلي - تدريبات بدنية في الجيم.. وتصعيد ثنائي حراسة المرمى

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 13:19

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

خاض حراس مرمى الأهلي تدريبات متنوعة اليوم الثلاثاء على هامش مران الفريق في ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وشارك في المران الحارسان الشابان محمد أشرف ومصطفى مخلوف مواليد 2001 و2003 على الترتيب.

وتدرب الثنائي مع علي لطفي ومصطفى شوبير لمدة نصف ساعة قبل انطلاق المران الجماعي.

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وأدى بقية اللاعبين تدريبات بدنية في الجيم لمدة 40 دقيقة قبل المران الجماعي.

ويتدرب الأهلي، دون لاعبيه الدوليين المشاركين في كأس العرب، استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي ضد الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر في الدوحة.

ثم يواجه مضيفه فيوتشر في الدوري المصري الممتاز يوم 26 ديسمبر ويستضيف بيراميدز يوم 30.

وستتأجل مباراة الأهلي وبيراميدز إن لم يتأخر انطلاق كأس إفريقيا التي تبدأ 9 يناير المقبل في الكاميرون.

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