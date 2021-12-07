كأس العرب - منافس مصر المحتمل.. ماذا تحتاج فلسطين أو السعودية لاقتناص التأهل من الأردن

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 11:15

كتب : FilGoal

السعودية - الأردن (كأس العرب)

7 مقاعد حُسمت في ربع نهائي كأس العرب 2021 ويتبقى مكان واحد شاغر يتنافس عليه 3 فرق هي، فلسطين والأردن والسعودية.

ضمن المغرب إلى حد كبير تصدر ترتيب المجموعة الثالثة بالفوز في أول مباراتين، ويحتل الأردن وصافة الترتيب بثلاث نقاط ويليه السعودية وفلسطين ولكل منهما نقطة.

ويسدل الستار اليوم الثلاثاء على دور المجموعات في البطولة العربية.

أخبار متعلقة
ماذا يحتاج برشلونة للتأهل إلى دور الـ16 من أبطال أوروبا أرتيتا: لم نكن جيدين ضد إيفرتون بعد السقوط أمام إيفرتون.. أوديجارد: أرسنال يعاني من مشكلة ذهنية سيراميكا كليوباترا: أردنا ضم هؤلاء من الأهلي والزمالك

في الخامسة مساء يلعب المغرب ضد السعودية وتواجه فلسطين فريق الأردن، فماذا يحتاج كل منهم للعبور لدور الـ8؟

المغرب

ضمن مكانه، لكن يبقى ترتيبه، الفوز أو التعادل ضد السعودية يمنحه الصدارة.

حتى لو خسر قد يظل الأول إن لم يفز الأردن على فلسطين.

وحتى لو فاز الأردن على فلسطين وخسر المغرب، فإن الأخير قد يتصدر بسبب فارق الأهداف.

فالمغرب فارق أهدافه حاليا +8، مقابل -3 للأردن.

الأردن

الفوز على فلسطين سيضمن له التأهل إلى دور الـ8.

وسيعبر أيضا لو تعادل ولم تفز السعودية على المغرب.

لكن الخسارة ستقصيه من البطولة.

فلسطين

الفوز سيمنحها العبور للدور التالي شريطة ألا تفوز السعودية على المغرب. وقتها سيحسم فارق الأهداف المتأهل.

فارق أهداف فلسطين حاليا -4، مقابل -1 للسعودية.

التعادل لا يكفي الفدائي للتأهل.

السعودية

فوزها على المغرب سيؤهلها لدور الـ8 بشرط أن يتعادل الأردن مع فلسطين.

وقد يتأهل منتخب السعودية لو فاز وانتصرت فلسطين على الأردن، بشرط أن يكون فارق الأهداف لصالحها مقارنة بفريق الفدائي.

لكن لو فازت السعودية وانتصر الأردن فستودع الأولى البطولة.

دور الـ8

بطل ووصيف هذه المجموعة تنتظرهما مواجهتان صعبتان في ربع النهائي.

لأن أحدهما سيواجه مصر، والآخر سيصطدم بالجزائر.

الأردن فلسطين السعودية كأس العرب
نرشح لكم
بعد تأهلهما لثمن نهائي الكونفدرالية.. هل يقع المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة؟ منافس الأهلي – مونتيري صائد العرب.. الأحمر يطارد ثأره من مدرب مصر السابق تاريخ مواجهات الأهلي ضد مونتيري.. تفوق مكسيكي ونيران حمراء هدافو مصر في كأس العرب
أخر الأخبار
قبل الجولة الأخيرة.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال هذا الموسم 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كأس العرب - منافس مصر المحتمل.. ماذا تحتاج فلسطين أو السعودية لاقتناص التأهل من الأردن 23 دقيقة | تقرير في الجول
ماذا يحتاج برشلونة للتأهل إلى دور الـ16 من أبطال أوروبا 25 دقيقة | الدوري الإسباني
أرتيتا: لم نكن جيدين ضد إيفرتون 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيراميكا كليوباترا: أردنا ضم هؤلاء من الأهلي والزمالك 49 دقيقة | الدوري المصري
بعد السقوط أمام إيفرتون.. أوديجارد: أرسنال يعاني من مشكلة ذهنية 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات اليوم 7 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.. مصر تتحدى الجزائر ساعة | كأس العرب 2021
كأس العرب - لاعب الهلال السابق: منتخب السعودية يفتقد الانسجام.. وقد يظهر أفضل ضد المغرب 10 ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري 4 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر