كأس العرب - منافس مصر المحتمل.. ماذا تحتاج فلسطين أو السعودية لاقتناص التأهل من الأردن

7 مقاعد حُسمت في ربع نهائي كأس العرب 2021 ويتبقى مكان واحد شاغر يتنافس عليه 3 فرق هي، فلسطين والأردن والسعودية.

ضمن المغرب إلى حد كبير تصدر ترتيب المجموعة الثالثة بالفوز في أول مباراتين، ويحتل الأردن وصافة الترتيب بثلاث نقاط ويليه السعودية وفلسطين ولكل منهما نقطة.

ويسدل الستار اليوم الثلاثاء على دور المجموعات في البطولة العربية.

في الخامسة مساء يلعب المغرب ضد السعودية وتواجه فلسطين فريق الأردن، فماذا يحتاج كل منهم للعبور لدور الـ8؟

المغرب

ضمن مكانه، لكن يبقى ترتيبه، الفوز أو التعادل ضد السعودية يمنحه الصدارة.

حتى لو خسر قد يظل الأول إن لم يفز الأردن على فلسطين.

وحتى لو فاز الأردن على فلسطين وخسر المغرب، فإن الأخير قد يتصدر بسبب فارق الأهداف.

فالمغرب فارق أهدافه حاليا +8، مقابل -3 للأردن.

الأردن

الفوز على فلسطين سيضمن له التأهل إلى دور الـ8.

وسيعبر أيضا لو تعادل ولم تفز السعودية على المغرب.

لكن الخسارة ستقصيه من البطولة.

فلسطين

الفوز سيمنحها العبور للدور التالي شريطة ألا تفوز السعودية على المغرب. وقتها سيحسم فارق الأهداف المتأهل.

فارق أهداف فلسطين حاليا -4، مقابل -1 للسعودية.

التعادل لا يكفي الفدائي للتأهل.

السعودية

فوزها على المغرب سيؤهلها لدور الـ8 بشرط أن يتعادل الأردن مع فلسطين.

وقد يتأهل منتخب السعودية لو فاز وانتصرت فلسطين على الأردن، بشرط أن يكون فارق الأهداف لصالحها مقارنة بفريق الفدائي.

لكن لو فازت السعودية وانتصر الأردن فستودع الأولى البطولة.

دور الـ8

بطل ووصيف هذه المجموعة تنتظرهما مواجهتان صعبتان في ربع النهائي.

لأن أحدهما سيواجه مصر، والآخر سيصطدم بالجزائر.