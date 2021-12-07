ماذا يحتاج برشلونة للتأهل إلى دور الـ16 من أبطال أوروبا

يدخل برشلونة غدا الأربعاء في مهمة صعبة حينما يحل ضيفا على بايرن ميونيخ في ملعب أليانز آرينا لملاقاته في سادس جولات دوري أبطال أوروبا.

مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لكتيبة المدرب تشافي هيرنانديز، فالفوز وحده هو من يصعد بهم لدور الـ16.

أي نتيجة أخرى سينتظر برشلونة هدية من دينامو كييف الأوكراني الذي يحل ضيفا على بنفيكا البرتغالي منافس برشلونة على التأهل.

وحال فشل برشلونة في التأهل لدور الـ16 فستكون هذه هي أول مرة لا ينجح فيها الفريق الكتالوني في النجاح في دور المجموعات منذ موسم 2000-2001.

ففي ذلك الوقت احتل برشلونة المركز الثالث في دور المجموعات الأول في مجموعة ضمت كل من ميلان وليدز يونايتد وبيشكتاش التركي.

وانتقل برشلونة لكأس الاتحاد الأوروبي آنذاك وودع البطولة أمام حامل اللقب فيما بعد ليفربول.

وضمن بايرن ميونيخ تصدره للمجموعة بـ15 نقطة ويليه برشلونة بسبع نقاط ثم بنفيكا بخمس نقاط وأخيرا دينامو كييف بنقطة وحيدة.

فماذا يحتاج برشلونة أمام بايرن ميونيخ منعا لمغادرة أعرق البطولات الأوروبية؟

الانتصار وحده سيجعل برشلونة يضمن المركز الثاني رسميا في المجموعة بغض النظر عن نتيجة مباراة بنفيكا ودينامو كييف.

هزيمة برشلونة مع تعثر بنفيكا في مباراته بالتعادل أو الخسارة يعني تأهل البلوجرانا لدور الـ16 كذلك.

أما حال هزيمة برشلونة وفوز بنفيكا فهذا يعني تأهل الفريق البرتغالي لدور الـ16.

هذا عن فوز أو هزيمة برشلونة فماذا عن التعادل؟

التعادل سيجعل برشلونة يصل للنقطة الثامنة وحينها ننتظر نتيجة مباراة بنفيكا ضد دينامو كييف.

فإن فاز بنفيكا فسيصل للنقطة الثامنة ويتساوى مع برشلونة ويخطف بطاقة التأهل؟

لماذا؟

لأن المواجهات المباشرة تصب في صالح بنفيكا الذي فاز على برشلونة في البرتغال بثلاثة أهداف دون رد وتعادل معه سلبا في ملعب كامب نو سلبيا بدون أهداف.

فماذا سيحدث؟ هذا ما سنراه غدا في ملعب أليانز آرينا.