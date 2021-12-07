سيراميكا كليوباترا: أردنا ضم هؤلاء من الأهلي والزمالك

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 10:49

كتب : عبد الرحمن فوزي

سيراميكا كليوباترا - الزمالك

شدد معتز البطاوي المشرف العام على كرة القدم في سيراميكا كليوباترا على أن فريقه قد حاول ضم بعض اللاعبين من الأهلي والزمالك ولكن المفاوضات لم تسير حسب رغبتهم.

وقال البطاوي في تصريحات عبر القناة الأولى: "كنا نريد ضم بعض اللاعبين من الأهلي بناء على احتياجاتنا ولكنها قوبلت بالرفض وعرض الأهلي بعض الأسماء من فريق 99".

واستمر "طلبنا ضم محمد هاني خصوصا بعد تعاقد الأهلي مع كريم فؤاد مع وجود أكرم توفيق لذلك طلبت ضمه متخيلا أنه من الممكن أن يغادر ولكنهم أصروا على وجوده معهم، الاسم الآخر كان محمد محمود".

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وواصل "لن نطلب ضم لاعبين على سبيل الإعارة من الأهلي والزمالك في يناير المقبل، لأن فكرة الإعارة بالنسبة لنا مرفوضة منذ صعودنا ولكننا اضطرينا إليها في صفقة أحمد ياسر ريان وعلى الرغم من نجاح الصفقة إلا أننا نرى بأن فكرة الإعارة غير مرضية".

وتابع "تحدثنا مع الزمالك أيضا لضم محمد عبد السلام ومروان حمدي ولكن توقفت المفاوضات مع اللجنة السابقة برئاسة حسين لبيب بسبب مبالغات في الأرقام".

وأضاف "مروان مهاجم جيد جدا أتابعه منذ كان لاعبا في النصر، إذ كان يلعب ضدنا في الدرجة الثانية، وتمنينا أن يلعب معنا هذا الموسم ولكنه لم يكن من نصيبنا".

ويحتل سيراميكا كليوباترا حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط.

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