مواعيد مباريات اليوم 7 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.. مصر تتحدى الجزائر وليفربول ضد ميلان

تلعب مصر اليوم الثلاثاء ضد الجزائر في كأس العرب (9 مساء - beIN Sports 1).

وفي دوري أبطال أوروبا يستضيف ريال مدريد فريق إنتر ميلان (10 مساء - beIN Sports Premium 2).

ويواجه ميلان فريق ليفربول (10 مساء - beIN Sports Premium 1).

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