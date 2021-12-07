كأس العرب - لاعب الهلال السابق: منتخب السعودية يفتقد الانسجام.. وقد يظهر أفضل ضد المغرب

يؤمن إبراهيم الجوير لاعب نادي الهلال السابق بأن منتخب السعودية المشارك في كأس العرب يفتقد الانسجام، ويتوقع أن يظهر بشكل أفضل ضد المغرب يوم الثلاثاء.

منتخب السعودية شارك بفريق من الشباب ولم يحقق سوى نقطة وحيدة من مباراتين.

قال الجوير لـFilGoal.com: " لم يظهر المنتخب السعودي بأداء طيب في مباراتي الأردن وفلسطين، حيث افتقد للانسجام بين عناصره".

وتابع "الإعداد والتحضير غير الجيد هو سبب ذلك فتجد أن أفكار وطريقة لعب لوران بونادي هي نفسها التي يعتمد عليها المنتخب الأول مع هيرفي رينارد وهذا عمل رائع وأنا مع توحيد الاستراتيجية الفنية مابين المنتخبات السنية والأول ولكن كان يجيب أن يُعد هذا المنتخب بشكل أفضل لأنه لم يسبق للاعبيه أن لعبوا مع بعضهم البعض".

وأكد "ترجمة طريقة اللعب على أرض الواقع لم تتم شكل صحيح، خلال المباراتين أظهر اغلب شبان الأخضر أنهم يمتلكوا القدرات والإمكانيات الفنية ولكنهم افتقدوا للإنسجام الذي أفقدهم للتنظيم واللعب الجماعي، وأعتقد أن هناك خلل في المنظومة، على سبيل المثال مشاركة سعود عبد الحميد كثقلب دفاع وهو لم يسبق أن لعب في هذا المركز الحساس الذي يحتاج لخصائص لا يمتلكها سعود، وأفقدنا ذلك قوته في مركز الظهير".

واستطرد "الادأء مقنع إلى حد ما من لاعبين شباب يفتقدوا لعامل الخبرة والواضح أن المشاركة كانت من أجل تجربة بعض الأسماء التي قد يحتاجها المنتخب الأول في المستقبل".

وأكمل "في مباراة المغرب قد يظهر الفريق بشكل أفضل نظراً لانها المباراة الثالثة للفريق، واستفاد الجهاز الفني واللاعبين من أخطاء المباراتين السابقتين".

ويحتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة الثالثة بـ6 نقاط بعد فوزه على فلسطين والأردن بنفس النتيجة 4-0، فيما يملك منتخب السعودية نقطة وحيدة بعد خسارته أمام الأردن بهدف وتعادله مع فلسطين 1-1، أي يحتاج إلى الفوز على المغرب وتعادل الأردن مع فلسطين.

وعن بطولة كأس العرب، قال "هناك منتخبات تمتلك مجموعة من اللاعبين اللي يمتلكون الخبرة وهناك منتخبات تشارك بالفريق الأساسي قد تكون حظوظها كبيرة للوصول للمربع الذهبي مثل الجزائر والمغرب وتونس ومصر".

وتابع "هناك العديد من الأسماء القوية في البطولة مثل كريم بركاوي وأشرف بن شرقي من المغرب، وجمال بالعمري وياسين براهيمي من الجزائر، ونعيم السليتي ويوسف المساكني من تونس، ومحمد الشناوي ومحمود حمدي (الونش) من مصر، وأيضًا سعود عبد الحميد وعبد الله الحمدان مع منتخبنا السعودي".

وعن محمد صلاح نجم ليفربول، قال "محمد صلاح لاعب عالمي وحالياً من أفضل اللاعبين في العالم وهو خير من يُمثلنا كمسلمين وعرب بأخلاقه العالية ومستويات الفنية الرائعة".

وشدد "بطولة كأس العرب فكرة رائعة أن يكون هناك مونديال عربي مصغر ومثل هذه الأحداث الرياضية تزيد من وحدة وتآخي الشعوب بهذه المنافسات، كأس العرب هي محطة وصفحة مهمة وأمل جديد في التقريب بين كل الدول العربية".

وأتم "كذلك تأتي فرصة لنعكس للعالم ولـ الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلى سلطة رياضية، ما وصلت له الكرة العربية من تطور".