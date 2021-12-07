مدرب سموحة: الزمالك استغنى عن حسين فيصل بالبريد.. ولا مثيل لـ مصطفى فتحي

تحدث أحمد سامي مدرب سموحة عن مصطفى فتحي لاعبه السابق الذي عاد إلى الزمالك ببداية الموسم الحالي، وحسين فيصل الذي تعاقد معه مجانا بعد استثغناء الزمالك عنه، وأخيرا مروان حمدي المهاجم المعار إلي صفوفه من القلعة البيضاء.

وقال سامي في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "مصطفى فتحي كان يلعب دورا بين الجناح والمهاجم تبعا لطريقة اللعب. مصطفى فتحي لاعب لا يوجد مثله في مصر من الناحية المهارية، والناحية المهارية دائما تساعد على تنفيذ النواحي التكتيكية".

وأضاف "مصطفى ساعدني في ذلك لأني قلت له أن ينسى طريقة لعبه السابقة في الزمالك، لأني لم أكن مقتنعا بطريقة توظيفه في الزمالك، من الممكن أن يلعب على الجناح ولكن ليس بهذه الطريقة".

وأوضح "مصطفى يعمل في مساحات معينة ولا يجب أن يتسلم كل كرة في قدمه بصورة مباشرة، بل يتسلمها وهو يركض".

أما عن حسين فيصل الذي ظهر مؤخرا معه بعد أن قرر الزمالك عدم قيده وصولا إلى منتخب مصر وتألقه أمام السودان في كأس العرب، قال سامي: "الأندية الكبيرة يرحل عنها لاعبون جيدون أحيانا. حسين فيصل تطور في سموحة بشكل كبير جدا ساعده على الانضمام إلى المنتخب".

وتابع "لو استمر في الزمالك وحتى لو شارك لم يكن لينضم إلى المنتخب. كان لدي فكرة عنه حين توليت قيادة طنطا، في ذلك الوقت كان إيقاعه بطيئا، ولكن حتى اللاعب المهاري ذو الإيقاع البطيء له توظيفه عندي، بل في بعض الأوقات أبحث عن هذه النوعية لأداء أدوار معينة".

وأوضح "وكيله أحمد يحيى اتصل بي هاتفيا وأخبرني أنه أصبح حرا فتم التعاقد معه. لم يكن يلعب إلا فيما ندر مع الزمالك وكانت حالته النفسية سيئة، خصوصا أنه تسلم الاستغناء عنه بواسطة البريد".

أخيرا عن مروان حمدي المهاجم المعار من الزمالك إلى سموحة قال سامي: "الهجوم الكبير على اللاعبين لا أتفق معه. من الممكن ألا يعجبني اللاعب كمحلل، ولكن الحديث يجب أن يكون عن طريقة لعب المنتخب ويجب أن يتم توضيح كافة الجوانب حتى لا تحدث حملات على اللاعبين مثلما حدث مع مروان محسن".

وأضاف "مروان يلعب معي بشكل معين وهو في قائمة الهدافين بالدوري المصري، ولكن مع كارلوس كيروش (مدرب المنتخب) يلعب بطريقة مختلفة تماما. لا يجب أن نظلم إمكانيات اللاعبين بالحكم عليها من أسلوب المدرب".

واختتم "كنت مصرا على التعاقد مع مروان حمدي على سبيل الإعارة، وطالبت المجلس السابق الذي كان يرأسه فرج عامر بذلك قبل رحيله".

يذكر أن حسين فيصل سجل هدفا وصنع الآخر خلال مباراة الجولة الثانية لمجموعات كأس العرب، والتي انتهت بانتصار مصر على السودان بخماسية نظيفة.