فوتبول لندن: فيروس كورونا يتفشى داخل توتنام

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 00:20

كتب : FilGoal

توتنام هوتسبير ليدز الدوري الإنجليزي

يعاني نادي توتنام من تفشي فيروس كورونا داخل الفريق مع اقتراب فترة أعياد الميلاد والتي تزدحم فيها جدول المباريات.

بحسب ألاسداير جولد من فوتبول لندن، فإن هناك عديد الإصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين والطاقم التدريبي.

ولم يتم الكشف عن أسماء المصابين حتى الآن.

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وسيخضع المصابون لاختبار PCR يوم الثلاثاء قبل اتخاذ أي قرار.

ويلعب توتنام 8 مباريات بداية من 9 ديسمبر وحتى بداية العام الجديد.

يذكر أن لاعبان من توتنام جاءت نتيجة الفحص الخاص بهما إيجابية قبل أن تتأكد سلبية الفحص بعد ذلك بيوم واحد.

توتنام يتواجد في المركز الخامس للدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة من 14 مباراة.

توتنام الدوري الإنجليزي فيروس كورونا
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