الإسماعيلي يفتح حسابا بنكيا لتلقي التبرعات

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي فتح حسابا بنكيا لتلقي التبرعات لدعم النادي من جماهيره ومحبيه للتغلب على الأزمات المادية.

ويعاني الإسماعيلي من أزمة مالية وبناء عليه فتح الحساب البنكي.

يذكر أن الإسماعيلي يتولى رئاسته يحيى الكومي بعدما فاز في سباق الانتخابات في الأول من شهر نوفمبر الماضي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعد خوضه لست مباريات.

ويستعد الإسماعيلي حاليا لملاقاة سموحة في الـ12 من شهر ديسمبر الجاري في سابع جولات الدوري.