أمير سعيود: علاقة مصر والجزائر أكبر من أي مشكلة.. ورسالة طريفة لـ الشناوي

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 23:50

كتب : FilGoal

أمير سعيود

شدد أمير سعيود لاعب منتخب الجزائر على أنه لا توجد أي مشكلة بين مصر والجزائر، مشيرا إلى أن المباراة ستكون فرصة قوية للتنافس على صدارة المجموعة.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الجزائري غدا الثلاثاء. (طالع تفاصيل المباراة

وقال أمير سعيود في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "أرحب بإخواننا المصريين، لا توجد أي مشكلة بين مصر والجزائر فعلاقة البلدين أكبر من ذلك وعلاقة أخوة منذ قدم الأزل".

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وأضاف "المباراة فرصة مناسبة لتحسين العلاقات وتقريب الشعبين أكثر، أهم شيء أن نكون في المستوى لكي نسعد الشعب".

وتابع "مباراة الغد خاصة بالطبع، ديربي بين فريقين من شمال إفريقيا ومواجهاتنا أمام مصر بطابع خاص".

واستمر "نريد أن نعبر للجميع عن مستوياتنا وأننا هنا لكي نفوز بالبطولة".

وواصل مازحا عن عدم استقبال الشناوي لأي هدف حتى الآن: "غدا سنفتح عداد الأهداف أمامه".

وأتم "الشناوي حارس كبير على مستوى عالي، أتمنى التوفيق للجميع وأن نفوز بالمباراة فهدفنا تصدر المجموعة".

ومن جانبه قالسفيان بن دبكة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "أهنئ المنتخب المصري على التأهل، المباراة ستكون صعبة غدا بين فريقين اعتادا اللعب بندية كبيرة".

وتابع "سنتنافس على صدارة المجموعة، سنرى مباراة قوية والأهم أن تكون الروح الرياضية حاضرة".

ويتساوى منتخب مصر مع الجزائر برصيد 6 نقاط مع التساوي في فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة أيضا.

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