إبرا يختار رونالدو كأفضل من لعب كرة القدم.. ومحمد علي الرياضي الأعظم

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 23:41

كتب : FilGoal

سيلفستر مع الظاهرة رونالدو

اختار زلاتان إبراهيموفيتش الظاهرة البرازيلية رونالدو كأفضل من لعب كرة القدم، كما وقع اختياره على الملاكم الشهير محمد علي كأعظم رياضي.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات نقلتها جريدة آس الإسبانية: "بالنسبة لي رونالدو الظاهرة هو أعظم من لعب كرة القدم".

وحين سُئل هل أكثر من مارادونا؟ رد قائلا "لم أعش في زمن مارادونا، ربما هو الأقوى على الإطلاق لأجيال أخرى، لكني رأيت رونالدو وحاول تقليده كطفل".

أخبار متعلقة
سباعي ليفربول يغيب عن مواجهة ميلان.. والروسونيري بدون خماسي ديباي: هذه آخر فرصة للثأر من بايرن ميونخ تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة مدافع ليفربول يتغنى بـ محمد صلاح

السؤال التالي كان عن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، فرد زلاتان قائلا "كلاهما قوي جدًا. سيكون خيارًا صعبًا. إذا كان علي أن اختار، سأختار ميسي لأنني لعبت معه، ورأيته عن كثب وأعلم أن كل مهاراته طبيعية وليست مكتسبة".

وأضاف "اختار الملاكم الراحل محمد علي كأعظم رياضي".

وأوضح أن اختياره له ليس فقط بسبب قدراته الرياضية، ولكن أيضا بسبب سلوكه خارج الحلبة".

وأتم المهاجم السويدي: "بسبب شخصيته وقوته، لقد كان يتحدث ويفعل ما يقوله".

رونالدو زلاتان إبراهيموفيتش محمد علي
نرشح لكم
سباعي ليفربول يغيب عن مواجهة ميلان.. والروسونيري بدون خماسي انتهت في إنجلترا – إيفرتون (2) - (1) أرسنال.. جراي يصعق الجانرز قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي – نارية لـ مانشستر يونايتد.. وسهلة للكبار بمشاركة حافظ وتواجد كوكا على مقاعد البدلاء.. تعادل سلبي بين كونياسبور ومالاتياسبور
أخر الأخبار
هاتريك بينه هدفين ملغيين.. جراي يقلب الطاولة لـ إيفرتون على أرسنال 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي يفتح حسابا بنكيا لتلقي التبرعات 7 دقيقة | الدوري المصري
أمير سعيود: علاقة مصر والجزائر أكبر من أي مشكلة.. ورسالة طريفة لـ الشناوي 19 دقيقة | منتخب مصر
في الجول يكشف – 6 أشياء في جدول أعمال شركة الكرة في الأهلي مع موسيماني 20 دقيقة | الدوري المصري
إبرا يختار رونالدو كأفضل من لعب كرة القدم.. ومحمد علي الرياضي الأعظم 27 دقيقة | أوروبا
أمير توفيق يرد على هل يفاوض الأهلي فرجاني ساسي ومحمد صبحي.. موقف ديانج وأكرم توفيق 37 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية - حارس ملوي يتحدث عن لقب الشناوي ومهنة النقاشة وحلم الممتاز 54 دقيقة | الدرجة الثانية
اجتماع بين رئيس الزمالك ووزير الرياضة.. وجلسة لتحديد الموعد النهائي للانتخابات 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري 4 كيف رد صلاح على احتلاله المركز السابع في الكرة الذهبية