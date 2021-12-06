أمير توفيق يرد على هل يفاوض الأهلي فرجاني ساسي ومحمد صبحي.. موقف ديانج وأكرم توفيق

رد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي على سؤاله بشأن إمكانية تعاقد ناديه مع لاعب خط وسط الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي فرجاني ساسي.

وقال أمير توفيق عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الإثنين: "لا يوجد حديث حول ضم ساسي".

وبسؤاله ماذا لو كان فرجاني لاعب حر فهل سيفكر الأهلي في ضمه "هناك وجهة نظر فنية ثم رأي لجنة التخطيط وشركة الكرة".

وأكمل "لا يوجد عندي معلومة بشأن ساسي ولدينا خط وسط بإمكانيات كبيرة هي الأفضل في إفريقيا".

مصير موسيماني

وعن مصير بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري قال: "هناك رغبة في استمرار موسيماني مع الفريق".

وبسؤاله هل يمكن أن يجدد الأهلي لمدربه الجنوب إفريقي لثلاث سنوات أم أن ذلك الأمر عفي عليه الزمن قال: "لماذا لا يحدث الآن؟ يورجن كلوب وبيب جوارديولا جددا تعاقديهما مع ليفربول ومانشستر سيتي لعدة سنوات".

وشدد "بالعكس هذا الأمر يوفر المزيد من الاستقرار الفني للفريق".

وواصل "هناك اجتماع بين موسيماني ورئيس الأهلي محمود الخطيب للحديث عن التعاقد في وقت لاحق".

موقف محمد صبحي ديانج وأكرم توفيق

وانتقل أمير توفيق للحديث عما يثار حول اهتمام الأهلي بضم محمد صبحي حارس مرمى الزمالك المعار إلى فاركو أجاب "لا يوجد حديث حول ذلك الأمر".

وأردف "لدينا علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير".

وعن أليو ديانج قال: "هو لاعب هام جدا ومستمر معنا إلا حال وجود عرض لضمه برقم لا يمكن رفضه".

وشدد "وهذا مبدأ عام لا ينطبق على ديانج فقط بل على كل اللاعبين".

وبسؤاله إن كان مبلغ 10 ملايين دولار هو كلمة السر للموافقة على رحيل أي لاعب أجاب "ليس شرطا فهناك رأي موسيماني والخطيب فالأهلي نادي بطولات قبل التفكير في الأرباح".

وعن مصير أكرم توفيق ومحمد شريف قال: "عدلنا تعاقد أكرم قبل بداية الموسم الماضي وقبل تألقه وهو مستمر معنا لأربع سنوات مقبلة".

وأردف "لا يوجد عروض لمحمد شريف وعقده مستمر كذلك لأربع سنوات وصنع معنا في سنة ونصف أرقاما رائعة".

كهربا وأجايي

وبسؤاله عن موقف محمود عبد المنعم "كهربا" قال أمير توفيق: "هو يسير بشكل جيد في المران وملتزم جدا ومتقبل لقرارات المدير الفني".

وأردف "كهربا دوره سيأتي فالموسم طويل جدا".

وعن جونيور أجايي بعد وضعه على قائمة الانتظار قال: "الأمور تسير بشكل ودي وكان لاعبا معنا لخمس سنوات ونقدر تلك العلاقة".

وبسؤاله أخيرا عن موعد كأس العالم للأندية وارتباط لاعبي الأهلي بالمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 قال: "كان هناك اجتماع مع مسؤولي فيفا ولكن الأهلي رفض مقترح القائمة المفتوحة واللعب بدون اللاعبين الدوليين".