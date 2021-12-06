اجتماع بين رئيس الزمالك ووزير الرياضة.. وجلسة لتحديد الموعد النهائي للانتخابات

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 23:15

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - الزمالك

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فى حضور طارق أبو زيد رئيس محكمة الاستئناف ومحمد دياب نائب رئيس مجلس الدولة ومحمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

وانضم للاجتماع بعد نصف ساعة مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل.

وشهد الإجتماع استعراض جميع المشاكل التي يتعرض لها النادي في الفترة الحالية وطريق حلها وخطوات دعم النادي.

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وتطرق الاجتماع لموعد فتح باب الترشيح لانتخابات نادي الزمالك.

وتقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة يوم الأربعاء المقبل لتحديد الموعد النهائي لإقامة الانتخاباتومن ثم الإعلان في الصحف.

ونفى مرتضى منصور الشائعات عن تعيين لجنة جديدة مشددا على أن مجلس إدارة الزمالك باق حتي الاعلان عن نتيجه الانتخابات وفقا للقانون واللائحة.

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