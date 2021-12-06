كأس العرب - قطر تضرب العراق بالثلاثة وتقصيه من دور المجموعات للمرة الأولى

فاز المنتخب القطري على نظيره العراقي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العرب.

هزيمة تعني وداع المنتخب العراقي لمنافسات كأس العرب من الدور الأول للمرة الأولى.

سجل للمنتخب القطري المعز علي في الدقيقة 82 وأكرم عفيف في الدقيقة 84.

التشكيل

تشكيل قطر

حراسة المرمى: يوسف حسن

خط الدفاع: بسام الراوي – طارق سلمان – محمد وعد

خط الوسط: إسماعيل محمد - علي أسد – عبد العزيز حاتم – عبد الله عبد السلام – مصعب خبر

خط الهجوم: محمد مونتاري – أحمد علاء

تشكيل العراق

حراسة المرمى: فهد طالب

خط الدفاع: شيركو كريم – مناف يونس – ريبين سولافا – حسن رائد

خط الوسط: مصطفى ناظم – ياسر قاسم – حسن عبد الكريم – محمد قاسم – بشار رسن

خط الهجوم: علاء عباس

أحداث المباراة

أولى فرص المباراة جاءت عن طريق بشار يسن في الدقيقة 22 الذي انفرد بحارس قطر وسدد لينقذها يوسف حسب ببراعة.

وسدد ياسر قسم في القائم الأيمن مع الدقيقة 38.

وتصدى فهد طالب حارس العراق لرأسية مصعب خضر بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

وسدد حسن الهيدوس بقوة من خارج منطقة الجزاء ولكن تسديدته اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 72.

استمرارا لمسلسل الخشبات الثلاثة، سدد محمد ياسر بقوة في القائم الأيسر في الدقيقة 79.

أول أهداف المباراة جاء عن طريق المعز علي في الدقيقة 82 بتسديدة أرضية على يسار فهد طالب.

بعدها بدقيقتين، سجل أكرم عفيف الهدف الثاني لمنتخب قطر من هجمة مرتدة.

انهيار العراق تواصل ليسجل حسن الهيدوس الهدف الثالث في الدقيقة 94.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد قطر للنقطة التاسعة وتوقف رصيد العراق عند نقتطين في المركز الثالث.