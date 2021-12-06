كأس العرب – عُمان تُسقط البحرين بثلاثية.. وتضرب موعدا ناريا مع تونس

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 22:55

كتب : رامي جمال

صورة تقرير مباراة عمان والبحرين في كأس العرب

أسقط منتخب عمان منافسه البحرين بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين ليحجز بطاقة ربع النهائي الثانية في المجموعة.

والتقى منتخب عمان بمنافسه البحرين في ملعب أحمد بن علي المونديالي في ثالث جولات كأس العرب ضمن منافسات المجموع الأولى.

افتتح المنذر ربيع العلوي أهداف المباراة لعمان في الدقيقة 41.

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وأضاف أرشد العلوي الهدف الثاني للمنتخب العماني في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 61 أتم خالد خليفة الهاجري ثلاثية عمان.

بتلك النتيجة وصل رصيد منتخب عمان إلى أربع نقاط ليحتل بهم المركز الثاني في المجموعة ويتأهل رسميا لربع النهائي.

أما منتخب البحرين فودع البطولة بعدما احتل المركز الرابع بعدما حصد نقطة واحدة.

وتصدر منتخب قطر المجموعة بتسع نقاط فيما يحتل منتخب العراق المركز الثالث بنقطتين.

وضرب منتخب عمان موعدا ناريا مع تونس لملاقاته في الملعب ذاته يوم الجمعة المقبلة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ من قبل الجانبين وسدد كميل الأسود كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى.

وسدد كميل الأسود كرة أخرى تصدى لها حارس عمان.

وأطلق أرشد العلوي تسديدة صاروخية مرت أعلى مرمى البحرين بقليل.

وفي الدقيقة 15 سدد صلاح اليحيائي كرة قوية ارتدت من العارضة لتضيع فرصة هدف محقق على عمان.

وكاد خالد خليفة الهاجري يسجل هدف أول لعمان لكن حارس البحرين تألق وتصدى لتسديدته.

وسدد جعفر مدن كرة برأسية قوية لكن القائم الأيسر لمرمى عمان حرمه من الهدف الأول.

وفي الدقيقة 41 استقبل عبد الله فواز الكرة وسدد الكرة ارتدت من حارس البحرين ليرسل عرضية قابلها المنذر ربيع علوي برأسية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لعمان.

وفي الدقيقة 50 أرسل أمجد الحارثي عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها أرشد العلوي وحولها برأسية في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لعمان.

وفي الدقيقة 61 سجل خالد خليفة الهاجري هدفا ثالثا لعمان بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

لكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم احتساب الهدف.

هدأت المباراة كثيرا بعد الهدف الثالث ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار عمان بثلاثية دون رد.

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