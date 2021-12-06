سباعي ليفربول يغيب عن مواجهة ميلان.. والروسونيري بدون خماسي

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 22:48

كتب : FilGoal

ليفربول - ميلان - هندرسون

سيدخل ليفربول مباراة فريقه ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا بدون 7 من لاعبيه.

ويحل ليفربول ضيفا على ميلان في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة له بعدما ضمن التأهل لثمن نهائي المسابقة كمتصدر للمجموعة.

ويعاني ليفربول من إصابة 6 من لاعبي الفريق، أقربهم للعودة هما نابي كيتا وجو جوميز، فقد أوضح يورجن كلوب مدرب الفريق عودتها للمشاركة خلال أيام.

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بالإضافة إلى روبيرتو فيرمينو المصاب في الفخذ منذ أكثر من شهر، أما كورتيس جونز فيعاني من إصابة في عينه.

ويفتقد الريدز أيضا اللاعب الشاب هارفي إيليوت المصاب في الكاحل خلال منذ سبتمبر الماضي.

كما يعاني أدريان الحارس الإسباني من إصابة في الكاحل.

فيما يغيب جيمس ميلنر عن مباراة ميلان بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

على الجانب الآخر، يدخل ميلان المباراة المرتقبة بدون الخماسي المصاب، أنتي ريبيتش وأليساندرو بليزاري وسيمون كايير ودافيد كالابريا وأوليفييه جيرو.

ليفربول يتصدر المجموعة برصيد 15 نقطة، فيما تأجل حسم بطاقة التأهل الثانية من مجموعة دوري أبطال أوروبا للجولة الأخيرة بعد فوز قاتل لـ ميلان على أتليتكو مدريد في الجولة الخامسة.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث بالمجموعة، فيما تجمد رصيد أتليتكو مدريد عن أربع نقاط أيضا بالمركز الرابع، فيما يملك بورتو 5 نقاط في الوصافة.

ليفربول ميلان
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