استدعاء رباعي الأهلي لمنتخب مصر الأولمبي

استدعى منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدير الفني شوقي غريب أربعة لاعبين من الأهلي للانضمام للمعسكر التحضيري لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

واللاعبون الذين تم استدعائهم هم حارس المرمى حمزة علاء والمدافع محمد المغربي والظهير الأيسر محمد أشرف ولاعب الوسط أحمد نبيل "كوكا".

ويصعد أصحاب أول ثلاثة مراكز من البطولة الإفريقية إلى أولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب مصر شارك في أولمبياد طوكيو 2020 وودع البطولة من دور ربع النهائي على يد البرازيل.