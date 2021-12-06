رباعي الإسماعيلي المحترف يقترب من الرحيل

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 22:00

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الزمالك

أصبح رباعي الإسماعيلي المحترف قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق.

وعلم FilGoal.com أن مستوى محمد الترهوني لم يقنع الأرجنتيني خوان براون مدرب الفريق.

ومن المنتظر عدم اكتمال إجراءات قيد اللاعب الذى فشل الاسماعيلى فى الحصول على بطاقته الدولية حتى الآن بسبب تأكيدات سموحة باستمرار تعاقدهم مع اللاعب.

أخبار متعلقة
ديباي: هذه آخر فرصة للثأر من بايرن ميونخ تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة فتح الله: الفرق الإفريقية تلعب أفضل في مصر.. وهدفنا الفوز بـ الكونفدرالية بمشاركة حافظ وتواجد كوكا على مقاعد البدلاء.. تعادل سلبي بين كونياسبور ومالاتياسبور

وكانت اللجنه الفنية والجهاز الفنى قد أبدوا عدم رضائهم عن مستوى الثلاثى الاجنبى شلونجو ومروان الصحراوى وشونجا.

ومن المقرر أن يتم الاستغناء عن الثلاثى خلال فترة الانتقالات الشتويه المقبلة.

ومن المنتظر أن يركز الإسماعيلي على التعاقد مع الأجانب في سوق الانتقالات.

الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
فتح الله: الفرق الإفريقية تلعب أفضل في مصر.. وهدفنا الفوز بـ الكونفدرالية مران الأهلي – مشاركة حسام حسن.. وتحديد موعد عودة أليو ديانج مران الزمالك - انتظام حامد وعاشور.. وراحة لـ شيكابالا وعبد الشافي أحمد دياب لـ في الجول: موقف مباريات الأهلي في الدوري يتحدد وفقا لموعد السوبر ومونديال الأندية
أخر الأخبار
استدعاء رباعي الأهلي لمنتخب مصر الأولمبي 36 دقيقة | مصر
رباعي الإسماعيلي المحترف يقترب من الرحيل 36 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا – إيفرتون (0) - (0) أرسنال.. تبديل اضطراري أول 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديباي: هذه آخر فرصة للثأر من بايرن ميونخ 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي – نارية لـ مانشستر يونايتد.. وسهلة للكبار 51 دقيقة | أوروبا
كرة طائرة - فوز سهل لـ الأهلي والزمالك في افتتاح الدوري 52 دقيقة | رياضات أخرى
تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الجزائر في المجموعة الرابعة.. والقنوات الناقلة ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري 4 كيف رد صلاح على احتلاله المركز السابع في الكرة الذهبية