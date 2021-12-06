رباعي الإسماعيلي المحترف يقترب من الرحيل

أصبح رباعي الإسماعيلي المحترف قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق.

وعلم FilGoal.com أن مستوى محمد الترهوني لم يقنع الأرجنتيني خوان براون مدرب الفريق.

ومن المنتظر عدم اكتمال إجراءات قيد اللاعب الذى فشل الاسماعيلى فى الحصول على بطاقته الدولية حتى الآن بسبب تأكيدات سموحة باستمرار تعاقدهم مع اللاعب.

وكانت اللجنه الفنية والجهاز الفنى قد أبدوا عدم رضائهم عن مستوى الثلاثى الاجنبى شلونجو ومروان الصحراوى وشونجا.

ومن المقرر أن يتم الاستغناء عن الثلاثى خلال فترة الانتقالات الشتويه المقبلة.

ومن المنتظر أن يركز الإسماعيلي على التعاقد مع الأجانب في سوق الانتقالات.