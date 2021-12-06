ديباي: هذه آخر فرصة للثأر من بايرن ميونخ

شدد ممفيس ديباي لاعب برشلونة أن فريقه سيخوض مباراة حاسمة ضد مضيفه بايرن ميونخ يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى رغبته في الثأر من بطل ألمانيا.

وقال الهولندي في حواره مع قناة TV3:"إنها فرصتنا الأخيرة للتأهل للمرحلة المقبلة، لقاء نهائي".

وأضاف "علينا الاستعداد جيدا على المستوى الذهني وتقديم كل شيء لتحقيق الفوز. أعرف أن علينا خوض المباراة بمنتهى الحدة، أمامنا 90 دقيقة لفعل ذلك".

واستمر "بالطبع نريد الثأر (من مباراة 8-2 العام الماضي)، ربما هذه آخر فرصة للانتقام. نحن برشلونة، بالتأكيد نستطيع. لا نفكر في بطولة أخرى سوى دوري الأبطال لأنها الأكبر، لابد أن يكون برشلونة في الدور التالي".

وأتم "الفوز سيعزز ثقتنا بأنفسنا ويرفع روحنا المعنوية. نعرف أن الفريق يمر بمرحلة انتقالية، هناك العديد من اللاعبين الصغار. لو فزنا نستطيع البناء على ذلك الانتصار".

والفوز يضمن لبرشلونة التأهل كوصيف للدور ثمن النهائي، بينما التعادل قد يقصيه إذا فاز بنفيكا على ضيفه دينامو كييف.

وقد يتأهل رفاق ديباي إذا خسروا، وذلك في حال لم ينتصر بنفيكا على دينامو كييف.

وضمن بايرن ميونخ صدارة المجموعة.