قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي – نارية لـ مانشستر يونايتد.. وسهلة للكبار

أسفرت قرعة الدور الثالث –دور الـ64- لكأس الاتحاد الإنجليزي عن قرعة نارية لمانشستر يونايتد.

وأوقعت القرعة يونايتد في مواجهة أستون فيلا ومدربه وقائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد في ملعب فيلا بارك.

فيما يستضيف تشيلسي منافسه تشيسترفيلد أحد أندية الدرجة الخامسة في إنجلترا.

ويواجه مانشستر سيتي منافسه سويندون تاون أحد أندية الدرجة الرابعة.

ويستضيف ليفربول في ملعبه أنفيلد منافسه شيروسوبري تاون أحد أندية الدرجة الثالثة.

ويواجه أرسنال منافسه نوتنجام فورست أحد أندية الدرجة الأولى.

أما توتنام فسوف يواجه موريكامب الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة.

ويعد ليستر سيتي هو حامل لقب البطولة بعد فوزه على تشيلسي في النهائي بهدف دون رد.