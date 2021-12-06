كرة طائرة - فوز سهل لـ الأهلي والزمالك في افتتاح الدوري

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 21:44

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة - الصورة من الموقع الرسمي للأهلي

افتتح الأهلي والزمالك مبارياتهما في الدور التمهيدي لدوري الكرة الطائرة بالفوز على الإعلاميين وبورسعيد.

وفاز الأهلي على الإعلاميين بثلاثة أشواط دون رد.

وجاءت نتيجة الأشواط 25-16 و25-10 و25-15.

أخبار متعلقة
تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة بمشاركة حافظ وتواجد كوكا على مقاعد البدلاء.. تعادل سلبي بين كونياسبور ومالاتياسبور مدافع ليفربول يتغنى بـ محمد صلاح كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الجزائر في المجموعة الرابعة.. والقنوات الناقلة

وفاز الزمالك على بورسعيد بثلاثة أشواط دون مقابل أيضا.

وجاءت نتيجة الأشواط 25-11 و25-10 و25-21.

ويشارك 24 فريقا في دوري رجال الكرة الطائرة مقسمين على أربع مجموعات بواقع ستة فرق في المجموعة الواحدة.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي - سبورتنج - هليوبوليس - إسكندرية للبترول - الزهور - الإعلاميين.

المجموعة الثانية: الزمالك - الطيران - الترسانة - الشمس - دلفي - بورسعيد.

المجموعة الثالثة: الجيش - بتروجت - القناة - مصر للبترول - طنطا - 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة: سموحة - الاتحاد - الداخلية - إيسترن كومباني - بني سويف - المنيا.

وتتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة من الدور التمهيدي (12 فريقا) إلى الدور قبل النهائي، ويتم تقسيم الـ 12 ناديا على مجموعتين بالنتائج التي تم تحقيقها مع الفريقين الصاعدين معه من المجموعة، ويلتقي كل فريق مع باقي الفرق التي لم يقابلها في الدور التمهيدي.

وتقام منافسات قبل النهائي في الفترة من 14 يناير إلى 31 من الشهر نفسه، ويتأهل أول أربعة أندية من المجموعتين إلى الدور النهائي ويقام بنظام دوري الدور الواحد في شهر مارس إذ يلعب كل فريق سبع مباريات.

بعد انتهاء ترتيب الفرق الثمانية الصاعدة يقام الدور الختامي من الدوري بنظام البلاي أوف، إذ يواجه صاحب المركز الأول نظيره الثامن بينما يلعب الثاني ضد السابع وهكذا وبنظام best of 3 أي الفائز في مباراتين يتأهل للدور التالي.

الأهلي الزمالك دوري الكرة الطائرة
نرشح لكم
كرة يد - رغم فارق الـ 32 هدفا.. حارسة مرمى إيران تحصد جائزة الأفضل ضد النرويج في المونديال كرة طائرة - انطلاق الموسم بمسابقة الدوري بنظام جديد كرة يد - يحيى خالد يتفوق على ممدوح هاشم وخيري.. وبرشلونة يعود للانتصارات في أبطال أوروبا كرة يد - الروبي لـ في الجول: استدعاء الأحمر من أجل مباراة تونس على أقل تقدير.. والمنتخب أقنعه
أخر الأخبار
إبرا يختار رونالدو كأفضل من لعب كرة القدم.. ومحمد علي الرياضي الأعظم 3 دقيقة | أوروبا
أمير توفيق يرد على هل يفاوض الأهلي فرجاني ساسي ومحمد صبحي.. موقف ديانج وأكرم توفيق 13 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية - حارس ملوي يتحدث عن لقب الشناوي ومهنة النقاشة وحلم الممتاز 29 دقيقة | الدرجة الثانية
اجتماع بين رئيس الزمالك ووزير الرياضة.. وجلسة لتحديد الموعد النهائي للانتخابات 29 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - قطر تضرب العراق بالثلاثة وتقصيه من دور المجموعات للمرة الأولى 46 دقيقة | الوطن العربي
احتجاجا على غياب البطولات.. جماهير إيفرتون تغادر مباراة أرسنال 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب – عُمان تُسقط البحرين بثلاثية.. وتضرب موعدا ناريا مع تونس 50 دقيقة | كأس العرب 2021
سباعي ليفربول يغيب عن مواجهة ميلان.. والروسونيري بدون خماسي 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري 4 كيف رد صلاح على احتلاله المركز السابع في الكرة الذهبية