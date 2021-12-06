بمشاركة حافظ وتواجد كوكا على مقاعد البدلاء.. تعادل سلبي بين كونياسبور ومالاتياسبور
الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 21:20
كتب : FilGoal
تعادل كونياسبور مع مالاتياسبور دون أهداف ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري التركي.
وشارك كريم حافظ أساسيا مع مالاتياسبور طوال المباراة وتلقى البطاقة الصفراء في الدقيقة 92.
واكتفى احمد حسن كوكا بالتواجد على مقاعد بدلاء كونياسبور.
التعادل رفع رصيد كونيا سبور إلى 27 نقطة في المركز الثاني.
ووصل مالاتياسبور إلى النقطة 14 في المركز الـ18.
ولعب كوكا 14 مباراة مع فريقه هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع آخر.
وشارك كريم حافظ في 12 مباراة مع مالاتياسبور هذا الموسم.
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