فتح الله: الفرق الإفريقية تلعب أفضل في مصر.. وهدفنا الفوز بـ الكونفدرالية

شدد محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز أن الفرق الإفريقية الآن أصبحت أكثر قوة مشيرا إلى أن هدف فريقه هو الفوز بلقب الكونفدرالية.

وتأهل بيراميدز لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على مانياما الكونغولي بهدفين دون رد في مجموع المباراتين.

وقال محمود فتح الله في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الفرق الإفريقية تطورت، لم يعد هناك فريقا ضعيفا يخسر 4 و5 و6 أهداف، بل كلهم لديهم لاعبون مميزين وملاعب جيدة، وتؤدي بشكل جيد بل هذه الفرق تلعب في مصر بأداء أفضل من مستواها في ملعبها".

وأضاف "مباراة مانياما أمس كانت صعبة، لأن الفريق الكونغولي لا يبكي على شيء بعد خسارته ذهابا في ملعبه بهدف، ولعب مباراة هجومية مفتوحة لكن قاتلنا على هدفنا، وحققنا الفوز، وتأهلنا لدور المجموعات. إنها مجرد خطوة نحو الهدف الأكبر وهو الفوز بكأس الكونفدرالية".

وتابع "نكتسب خبرات تدريجيا من المشاركة الإفريقية، كنا قريبين من اللقب في العامين الماضيين، خسرنا النهائي الأول بخطأ تحكيمي واضح للجميع، وفي الموسم الثاني خسرنا قبل النهائي بركلات الترجيح بسيناريو عجيب جدا".

واستكمل "نحاول الاستفادة من الخبرات، ونعول على ذلك، لعبنا مباريات كثيرة في إفريقيا، وبيراميدز بات له سمعة، وكل المنافسين يعملون لنا اعتبار".

وأتم "دور المجموعات سيكون أقوى من الموسمين الماضيين، لوجود أسماء أندية كبيرة، نستعد بخطوات ثابتة بعد انضمام الصفقات الجديدة للقائمة الإفريقية، مما يضاعف قوتنا ويضاعف الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني".