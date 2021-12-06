إنفانتينو: كأس العالم 2022 ستكون الأفضل في التاريخ

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 20:48

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو

يتفائل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتنظيم قطر لكأس العالم 2022 في نوفمبر المقبل.

وقال إنفانتينو عبر قناة beIN Sports:"كأس العرب تجربة قبل المونديال، بدأت الأمور تصبح أكثر جدية الآن مع اقتراب الدور ربع النهائي".

وواصل "كأس العالم المقبلة ستكون الأفضل في التاريخ، العالم كله سيجتمع في قطر. الملاعب قريبة من بعضها البعض، الجمهور كله سيكون في مكان واحد".

وأتم "حضرت 4 مباريات في يوم هنا في قطر".

وتجري كأس العرب في قطر حاليا كاختبار لجاهزية الدولة العربية قبل استضافتها للمونديال في العام المقبل.

وستجري كأس العالم في الوطن العربي لأول مرة في التاريخ.

وبسبب طقس قطر تقرر انطلاق البطولة في نوفمبر لأول مرة في تاريخها، بعدما كانت تجري دائما في منتصف العام الميلادي.

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