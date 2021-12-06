انتهت كأس العرب - قطر (3) - (0) العراق.. عمان (3) - (0) البحرين
الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 20:40
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي قطر ضد العراق وعمان أمام البحرين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العرب.
ترتيب المجموعة الأولى قبل بداية المباريات
1- قطر 6 نقاط
2-العراق نقطتان
3- عمان نقطة واحدة
4- البحرين نقطة واحدة
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مباراة قطر أمام العراق
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نهاية المباراة بانتصار قطر بثلاثية دون رد.
ق84: جووووووووووووول أكرم عفيف يسجل الهدف الثاني لقطر إثر انفراد تام.
ق82: جووووووووووول المعز علي يسجل هدفا قاتلا لقطر لُيقرب العراق من توديع البطولة رسميا.
ق79: القائم الأيسر يحرم حسن قاسم من هدف محقق للعراق من تسديدة صاروخية.
ق72: يا ربااااااه العارضة تمنع هدفا صاروخيا من حسن الهيدوس بتسديدة قوية.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق39: يا رباااااااااااه علاء عباس يطلق تسديدة قوية بسراه ارتدت من القائم الأيمن لمرمى قطر.
ق23: تسديدة ساقطة رائعة من بشان الرسن تصدى لها حارس قطر، تبعها لاعب العراق بتسديدة قوية حولها حارس قطر لركلة ركنية.
بداية المباراة.
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مباراة عمان أمام البحرين
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نهاية المباراة بانتصار عمان بثلاثية دون رد.
ق90+4: جووووووووووول حسن هيدوس يسجل الهدف الثالث لقطر بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.
ق61: جوووووووووول ثالث لعمان عن طريق خالد خليفة الهاجري.
ق50: جووووووووووول ثااان لعمان عن طريق أرشد العلوي برأسية من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم عمان بهدف دون رد.
ق41: جووووووول أوووول لعمان عن طريق المنذر ربيع العلوي برأسية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من عبد الله فواز بعد متابعته تسديدته المرتدة من حارس البحرين.
ق28: القائم يحرم البحرين من هدف محقق إثر رأسية جعفر مدن.
ق15: يا رباااه العارضة تحرم عمان من هدف أول محقق إثر تسديدة قوية من صلاح اليحيائي.
بداية المباراة.