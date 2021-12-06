انتهت كأس العرب - قطر (3) - (0) العراق.. عمان (3) - (0) البحرين

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي قطر ضد العراق وعمان أمام البحرين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العرب.

ترتيب المجموعة الأولى قبل بداية المباريات

1- قطر 6 نقاط

2-العراق نقطتان

3- عمان نقطة واحدة

4- البحرين نقطة واحدة

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مباراة قطر أمام العراق

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نهاية المباراة بانتصار قطر بثلاثية دون رد.

ق84: جووووووووووووول أكرم عفيف يسجل الهدف الثاني لقطر إثر انفراد تام.

ق82: جووووووووووول المعز علي يسجل هدفا قاتلا لقطر لُيقرب العراق من توديع البطولة رسميا.

ق79: القائم الأيسر يحرم حسن قاسم من هدف محقق للعراق من تسديدة صاروخية.

ق72: يا ربااااااه العارضة تمنع هدفا صاروخيا من حسن الهيدوس بتسديدة قوية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق39: يا رباااااااااااه علاء عباس يطلق تسديدة قوية بسراه ارتدت من القائم الأيمن لمرمى قطر.

ق23: تسديدة ساقطة رائعة من بشان الرسن تصدى لها حارس قطر، تبعها لاعب العراق بتسديدة قوية حولها حارس قطر لركلة ركنية.

بداية المباراة.

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مباراة عمان أمام البحرين

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نهاية المباراة بانتصار عمان بثلاثية دون رد.

ق90+4: جووووووووووول حسن هيدوس يسجل الهدف الثالث لقطر بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

ق61: جوووووووووول ثالث لعمان عن طريق خالد خليفة الهاجري.

ق50: جووووووووووول ثااان لعمان عن طريق أرشد العلوي برأسية من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم عمان بهدف دون رد.

ق41: جووووووول أوووول لعمان عن طريق المنذر ربيع العلوي برأسية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من عبد الله فواز بعد متابعته تسديدته المرتدة من حارس البحرين.

ق28: القائم يحرم البحرين من هدف محقق إثر رأسية جعفر مدن.

ق15: يا رباااه العارضة تحرم عمان من هدف أول محقق إثر تسديدة قوية من صلاح اليحيائي.

بداية المباراة.