كأس العرب – لاعب فلسطين لـ في الجول: مواجهة الأردن نهائي مبكر.. ورسالة للجماهير

يرى محمد بسام رشيد لاعب منتخب فلسطين أن مواجهة بلاده للأردن غدا الثلاثاء هي بمثابة نهائي مبكر.

ويواجه منتخب فلسطين منافسه الأردن في ثالث جولات كأس العرب ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويحتل منتخب فلسطين المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة وحيدة بفارق الأهداف عن السعودية الثالث.

فيما يأتي منتخب الأردن ثانيا بثلاث نقاط، وضمن المغرب التأهل لربع النهائي بعد حصده لست نقاط.

وقال محمد بسام رشيد لـFilGoal.com: "مواجهة الأردن مفصلية وهي من ستحدد هوية المتأهل لربع النهائي".

وواصل "لا نعرف ماذا سيحدث في لقاء السعودية والمغرب ولكن بالنسبة لنا وللأردن ستكون مباراة كبيرة ومرتقبة ونهائي مبكر".

وشدد مُسجل هدف فوز فلسطين ضد السعودية قال: "سنخوض المباراة من أجل الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة للتأهل إلى ربع النهائي ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".

وعن رسالته للجماهير الفلسطينية قال: "نحن نكبر بكم وبدعمكم، كونوا دائما داعمين لنا وسنحاول إسعادكم".

وأشاد محمد بسام بمستوى التنظيم في كأس العرب وقال: "المستوى رائع والأجواء مميزة وكل شيء يسير على ما يرام وكل شيء تم تنفيذه باحترافية كبيرة".