تشكيل كأس العرب - اليحيائي والهاجري في هجوم عمان.. والرميحي يحمل حربة البحرين

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 20:38

كتب : FilGoal

صلاح اليحيائي لاعب عمان

أعلن برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عمان عن تشكيل فريقه لمواجهة البحرين في ختام منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب 2021.

وجاء تشكيل عمان كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

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خط الدفاع: أمجد الحارثي – جمعة الحبسي – أحمد الخميسي – أحمد الكعبي

خط الوسط: عبد الله فواز – حارب السعدي – أرشد العلوي - صلاح اليحيائي

خط الهجوم: منذر العلوي – خالد الهاجري

على الناحية الأخرى أتى تشكيل البحرين كالتالي:

حراسة المرمى: سيد محمد جعفر

خط الدفاع: سيد رضا – سيد مهدي – وليد الحيام – سيد ضياء

خط الوسط: محمد الحردان – عباس العصفور – علي مدن – كميل الأسود – محمد جاسم مرهون

خط الهجوم: محمد الرميحي

البحرين عمان كأس العرب
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