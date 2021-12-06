تشكيل كأس العرب - اليحيائي والهاجري في هجوم عمان.. والرميحي يحمل حربة البحرين
الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 20:38
كتب : FilGoal
أعلن برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عمان عن تشكيل فريقه لمواجهة البحرين في ختام منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب 2021.
وجاء تشكيل عمان كالتالي:
حراسة المرمى: إبراهيم المخيني
خط الدفاع: أمجد الحارثي – جمعة الحبسي – أحمد الخميسي – أحمد الكعبي
خط الوسط: عبد الله فواز – حارب السعدي – أرشد العلوي - صلاح اليحيائي
خط الهجوم: منذر العلوي – خالد الهاجري
على الناحية الأخرى أتى تشكيل البحرين كالتالي:
حراسة المرمى: سيد محمد جعفر
خط الدفاع: سيد رضا – سيد مهدي – وليد الحيام – سيد ضياء
خط الوسط: محمد الحردان – عباس العصفور – علي مدن – كميل الأسود – محمد جاسم مرهون
خط الهجوم: محمد الرميحي