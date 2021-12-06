كأس العرب - قائد تونس: هذا وجه الاختلاف بين مباراتي سوريا والإمارات

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 20:37

كتب : FilGoal

يوسف المساكني - تونس - أنجولا

أوضح يوسف المساكني قائد منتخب تونس أوجه الاختلاف بين مباراتي فريقه ضد سوريا والإمارات في كأس العرب.

وفاز التونسيون بهدف على الإمارات ليتصدروا مجموعتهم في كأس العرب 2021.

وقال المساكني في تصريحات لقناة الكأس القطرية: "الحمد لله حققنا 3 نقاط أمام منتخب الإمارات تأهلت بنا كمتصدر للمجموعة".

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وأضاف "سعداء للغاية كلاعبين لأننا استطعنا إسعاد الجماهير التونسية هنا، كنا نشعر بحزن شديد لأننا لم نستطع إسعادهم في لقاء سوريا".

وتحدث عن رأيه في الاختلاف بين مباراتي نسور قرطاج ضد سوريا والإمارات "في مباراة سوريا كل شيء كان ضد المنتخب التونسي، استقبلنا الهدفين في وقت مبكر من كل شوط، بالإضافة إلى طرد أحد اللاعبين".

وأردف "خلقنا عدة فرص لكننا لم نسجل في شباك سوريا، عكس مباراة الإمارات خلقنا 4 أو 5 فرص، واستطعنا هز الشباك وتحقيق التأهل لربع النهائي".

وستلعب تونس يوم الجمعة ضد العراق أو عمان أو البحرين في ربع النهائي.

وسجل سيف الدين الجزيري هدف فوز تونس على الإمارات ليعتلي صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 3 أهداف.

يوسف المساكني تونس الإمارات سوريا
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