تشكيل كأس العرب - مداورة في صفوف قطر.. عباس يقود هجوم العراق

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 20:31

كتب : FilGoal

عبد العزيز حاتم قطر كأس العرب

أعلن فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر عن تشكيل فريقه لمواجهة العراق ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى في كأس العرب 2021.

وجاء تشكيل قطر كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف حسن

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خط الدفاع: بسام الراوي – طارق سلمان – محمد وعد

خط الوسط: إسماعيل محمد - علي أسد – عبد العزيز حاتم – عبد الله عبد السلام – مصعب خبر

خط الهجوم: محمد مونتاري – أحمد علاء

على الناحية الأخرى جاء تشكيل العراق كالتالي:

حراسة المرمى: فهد طالب

خط الدفاع: شيركو كريم – مناف يونس – ريبين سولافا – حسن رائد

خط الوسط: مصطفى ناظم – ياسر قاسم – حسن عبد الكريم – محمد قاسم – بشار رسن

خط الهجوم: علاء عباس

العراق قطر كأس العرب
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