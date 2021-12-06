تشكيل كأس العرب - مداورة في صفوف قطر.. عباس يقود هجوم العراق
الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 20:31
كتب : FilGoal
أعلن فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر عن تشكيل فريقه لمواجهة العراق ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى في كأس العرب 2021.
وجاء تشكيل قطر كالتالي:
حراسة المرمى: يوسف حسن
خط الدفاع: بسام الراوي – طارق سلمان – محمد وعد
خط الوسط: إسماعيل محمد - علي أسد – عبد العزيز حاتم – عبد الله عبد السلام – مصعب خبر
خط الهجوم: محمد مونتاري – أحمد علاء
على الناحية الأخرى جاء تشكيل العراق كالتالي:
حراسة المرمى: فهد طالب
خط الدفاع: شيركو كريم – مناف يونس – ريبين سولافا – حسن رائد
خط الوسط: مصطفى ناظم – ياسر قاسم – حسن عبد الكريم – محمد قاسم – بشار رسن
خط الهجوم: علاء عباس