لاعب الجزائر السابق لـ في الجول: مواجهة مصر صعبة.. وهؤلاء يعجبني أدائهم مع الفراعنة

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 20:30

كتب : محمود عزت

الجزائر - لبنان

شدد ياسين بزاز لاعب المنتخب الجزائري السابق على أن مباراة بلاده أمام مصر ستكون صعبة، وكشف عن أبرز اللاعبين الذي يعجبه أدائهم مع الفراعنة.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الجزائري غدا الثلاثاء. ()طالع تفاصيل المباراة

وقال ياسين بزاز لـFilGoal.com: "المنتخب الجزائري يتشكل من لاعبين أصحاب خبرات وآخرين شباب يريدون الظهور بشكل جيد، وحتى الآن ظهر المنتخب بوجه جيد على العموم لكن يجب على اللاعبين رفع المستوي للوصول الأدوار المتقدمة لهده البطولة".

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وأضاف "مجيد بوقرة مدرب شاب طموح وسيكون هدفه الفوز بالكاس بالطبع".

وتابع "مباراة مصر و الجزائر ستكون صعبة على المنتخبين نظرا المستوى الطيب للفريقين، يعجبني بمحمد مجدي أفشة وأحمد فتوح الظهير الأيسر للمنتخب المصري".

وواصل "احتفظ بذكريات رائعة عن مباريات مصر والجزائر خاصة المباراة الفاصلة في أم درمان، ولي الشرف المشاركة في تأهل الخضر إلى كأس العالم ٢٠١٠".

واستكمل " مواجهة المغرب في حال المواجهة فى دور ربع النهائي، ستكون صعبة للغاية نظرا لمستوي المنتخبين ولأنها مباراة ديربي".

واستطرد "أكثر من لفت انتباهي منتخبات قطر والمغرب ومصر وتونس و الجزائر بالطبع".

ويتساوى منتخب مصر مع الجزائر برصيد 6 نقاط مع التساوي في فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة أيضا.

وعن جمال بلماضين قال "المنتخب تحسن كثيرا منذ قدوم جمال بلماضي وفاز بكأس امم إفريقيا، في الوقت الحالي يوجد تحدي هو البقاء في المستوي العالي وهذا هو الشيء الصعب".

وأتم "أتمني في الأخير كل التوفيق لجميع المنتخبات، وأن يذهب المنتخب الجزائري إلى الأدوار المتقدمة ولم لا الفوز بالكأس".

مصر الجزائر كأس العرب
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