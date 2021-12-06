تأخير مباراتي الأهلي ضد فيوتشر وبيراميدز بسبب السوبر الإفريقي

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 20:15

كتب : FilGoal

علي معلول الأهلي غزل المحلة

أعلنت رابطة الأندية المصرية تعديل موعدي مباراتي الأهلي ضد فيوتشر وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز بسبب مشاركة الأول في كأس السوبر الإفريقي.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين إقامة كأس السوبر بين الأهلي والرجاء المغربي في قطر يوم 22 ديسمبر الجاري.

لذلك تغير موعد مباراة فيوتشر والأهلي في الجولة السابعة من الدوري ليكون يوم 26 ديسمبر بدلا من 21.

أخبار متعلقة
بعد 8 أشهر غياب.. تريزيجيه أساسي مع رديف فيلا ضد برمنجام كأس العرب – دموع المواس.. صانع هدف سوريا وصاحب كرة العارضة يبكي بعد الخروج كأس العرب - الجزيري يفسر تراجع أداء تونس في الشوط الثاني بعد مرور 15 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

وباتت مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الثامنة يوم 30 ديسمبر بدلا من 25.

وأشارت الرابطة إلى أن مباراة الأهلي وبيراميدز ستجري فقط إذا تأجلت بداية كأس أمم إفريقيا.

No description available.

ومن المفترض أن كأس إفريقيا ستنطلق يوم 9 يناير المقبل في الكاميرون، لكن علم FilGoal.com أن كاف قد يقدم الموعد لتنتهي البطولة قبل انطلاق كأس العالم للأندية، التي سيشارك فيها الأهلي أيضا.

وينطلق مونديال الأندية في الإمارات يوم 3 فبراير المقبل وسيلعب الأهلي في 5 فبراير ضد مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.

وفي حال عبور الأهلي لعقبة فريق المدرب خافيير أجيري سيواجه في نصف النهائي بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

الأهلي الدوري المصري السوبر الإفريقي بيراميدز فيوتشر
نرشح لكم
لاعب الجزائر السابق لـ في الجول: مواجهة مصر صعبة.. وهؤلاء يعجبني أدائهم مع الفراعنة وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر مران الأهلي – مشاركة حسام حسن.. وتحديد موعد عودة أليو ديانج مران الزمالك - انتظام حامد وعاشور.. وراحة لـ شيكابالا وعبد الشافي
أخر الأخبار
مباشر كأس العرب - قطر ضد العراق.. والإمارات أمام البحرين دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب – لاعب فلسطين لـ في الجول: مواجهة الأردن نهائي مبكر.. ورسالة للجماهير 3 دقيقة | كأس العرب 2021
تشكيل كأس العرب - اليحيائي والهاجري في هجوم عمان.. والرميحي يحمل حربة البحرين 3 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - قائد تونس: هذا وجه الاختلاف بين مباراتي سوريا والإمارات 4 دقيقة | كأس العرب 2021
تشكيل كأس العرب - مداورة في صفوف قطر.. عباس يقود هجوم العراق 10 دقيقة | كأس العرب 2021
لاعب الجزائر السابق لـ في الجول: مواجهة مصر صعبة.. وهؤلاء يعجبني أدائهم مع الفراعنة 11 دقيقة | كأس العرب 2021
تأخير مباراتي الأهلي ضد فيوتشر وبيراميدز بسبب السوبر الإفريقي 26 دقيقة | مصر
بعد 8 أشهر غياب.. تريزيجيه أساسي مع رديف فيلا ضد برمنجام 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري 4 كيف رد صلاح على احتلاله المركز السابع في الكرة الذهبية