كأس العرب – دموع المواس.. صانع هدف سوريا وصاحب كرة العارضة يبكي بعد الخروج

في لقطة مؤثرة، بكى محمود المواس لاعب منتخب سوريا عقب الخسارة أمام موريتانيا بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب 2021.

وكانت هذه الخسارة تعني خروج المنتخب السوري، في ظل فوز تونس على الإمارات 1-0 وتساويهما عند 6 نقاط، بينما تجمد رصيد نسور قاسيون عند 3 نقاط.

وحاولت قناة "الكاس" القطرية الحديث مع اللاعب بعد المباراة، إلا أنه ظهر عليه التأثر بالنتيجة وهتافات الجماهير ليبكي ويعجز عن الحديث، تاركا منصة التصريحات في نهاية المطاف.

ودخل المواس مع بداية الشوط الثاني على حساب يوسف محمد، ورغم تلقي مرمى سوريا لهدف موريتانيا الأول في الدقيقة 50 برأسية محمد سويد، صنع المواس هدف التعادل سريعا في الدقيقة 52 والذي سجله محمد البحر.

وبينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1 أتت ركلة حرة في الدقيقة 91، سددها المواس ولكن لم يحالفه الحظ لترتطم بالعارضة، وبعد 3 دقائق يأتي الهدف القاتل من حمية الطنجي.