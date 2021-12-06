كأس العرب - الجزيري يفسر تراجع أداء تونس في الشوط الثاني

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 19:42

كتب : FilGoal

سيف الجزيري تونس كأس العرب

فسر سيف الدين الجزيري لاعب تونس تراجع أداء فريقه في الشوط الثاني أمام الإمارات بعد شوط أول طيب لنسور قرطاج.

وفاز التونسيون بهدف على الإمارات ليتصدروا مجموعتهم في كأس العرب 2021.

وقال مهاجم الزمالك بعد المباراة لقناة الكاس:"دخلنا المباراة مركزين جدا، لم يكن لقاء سهلا. بإذن الله القادم أفضل".

أخبار متعلقة
كأس العرب – وداعا نسور قاسيون.. منتخب موريتانيا يصعق سوريا بالنصر الأول في التاريخ بعد مرور 15 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي مؤتمر بوكيتينو: سبب غياب راموس عن لقاء بروج.. وإدارة سان جيرمان تدعمني مؤتمر جوارديولا: دي بروين سيكون أساسيا ضد لايبزيج.. وموقفي من ضم داني أولمو

وواصل مفسرا تراجع أداء الفريق "هذه ثالث مباراة خلال أسبوع، طبيعي أن نتأثر بدنيا في الشوط الثاني".

وستلعب تونس يوم الجمعة ضد العراق أو عمان أو البحرين في ربع النهائي.

وسجل الجزيري هدف فوز تونس على الإمارات ليعتلي صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 3 أهداف.

سيف الدين الجزيري تونس كأس العرب
نرشح لكم
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب معلول ينضم لتدريبات تونس استعدادا لمواجهة مصر منافس مصر - السودان يقيل فيلود ويعين مدربا وطنيا حكاية مروان داوود – "شبيه روبرتسون" ورحلة من الأهلي لـ المنتخب عبر الدرجة الثالثة
أخر الأخبار
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب 39 دقيقة | كأس العرب 2021
منافس مصر – الإقالة الثانية في مجموعة الفراعنة.. نيجيريا تعلن رحيل روهر ساعة | إفريقيا
الصدارة تبتعد.. سقوط نابولي على يد إمبولي ساعة | الدوري الإيطالي
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (1) - (0) أتليتكو مدريد..تهديد أول من الضيوف ساعة | الدوري الإسباني
مرتضى منصور لـ في الجول عن تقارير "عودة ساسي": لا أستطيع الإجابة الآن ساعة | ميركاتو
صلاح على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يعلن خارطة طريق انتخاب مجلس الإدارة الجديد ساعة | مصر
تشكيل باريس سان جيرمان - ميسي ومبابي يقودان الهجوم.. وثلاثي في خط الوسط 2 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة