كأس العرب - الجزيري يفسر تراجع أداء تونس في الشوط الثاني

فسر سيف الدين الجزيري لاعب تونس تراجع أداء فريقه في الشوط الثاني أمام الإمارات بعد شوط أول طيب لنسور قرطاج.

وفاز التونسيون بهدف على الإمارات ليتصدروا مجموعتهم في كأس العرب 2021.

وقال مهاجم الزمالك بعد المباراة لقناة الكاس:"دخلنا المباراة مركزين جدا، لم يكن لقاء سهلا. بإذن الله القادم أفضل".

وواصل مفسرا تراجع أداء الفريق "هذه ثالث مباراة خلال أسبوع، طبيعي أن نتأثر بدنيا في الشوط الثاني".

وستلعب تونس يوم الجمعة ضد العراق أو عمان أو البحرين في ربع النهائي.

وسجل الجزيري هدف فوز تونس على الإمارات ليعتلي صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 3 أهداف.