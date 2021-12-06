مؤتمر بوكيتينو: سبب غياب راموس عن لقاء بروج.. وإدارة سان جيرمان تدعمني

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 19:22

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

كشف ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان سبب غياب سيرجيو راموس مدافع الفريق عن ملاقاة كلوب بروج غدا الثلاثاء.

ويستضيف سان جيرمان منافسه كلوب بروج في ملعب حديقة الأمراء في سادس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقال المدرب الأرجنتيني: "خاض راموس مرانا وحيدا مع الفريق منذ لقاء سانت إيتيان وتم الاتفاق على إراحته وذلك تقرر بين الطاقم الطبي والفني".

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وكشف بوكيتينو عودة ماركو فيراتي لقائمة لقاء الغد لكنه لم يحدد موقفه من المشاركة في المباراة من عدمها.

وعن اهتزاز النتائج مؤخرا قال: "في الوقت الحالي نمر بعاصفة صغيرة والشمس ستشرق علينا قريبا وسنكون سعداء".

وشدد "النادي وكل اللاعبين يدعمونني وأشعر بذلك ونعلم إلى أي مدى نريد أن نذهب وندرك أننا في مرحلة البناء".

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة بثماني نقاط بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

فيما يأتي لايبزيج ثالثا بأربع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن ملاحقه كلوب بروج.

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