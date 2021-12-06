كأس العرب – وداعا نسور قاسيون.. منتخب موريتانيا يصعق سوريا بالنصر الأول في التاريخ

تعادل منتخب سوريا مع موريتانيا بهدف لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعتهما على استاد الجنوب في ختام منافسات المجموعة الثانية لكأس العرب 2021 في قطر.

وتلقى مامادو نياس مهاجم منتخب موريتانيا ولاعب المقاولون العرب أول إنذارات اللقاء في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة السابعة أطلق ورد السلامة مهاجم المنتخب السوري تسديدة تصدى لها مباكي ندياي حارس مرمى موريتانيا.

حاول السلامة مجددا بتمريرة عرضية هذه المرة في الدقيقة 17 إلى محمود البحر الذي لعبها بالرأس ولكن تصدى ندياي مرة أخرى، تلاه محمد عثمان في الدقيقة 19 بتسديدة من بعيد ولكن مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 34 هدد منتخب موريتانيا مرمى منافسه حين وصل مامادو نياس بكرة من اليمين ولكنه سددها بجوار القائم.

أول أهداف المباراة أتى في الدقيقة 50 بركنية من موريتانيا وصلت من القائم الأول إلى الثاني على رأس محمد سويد ليسكنها الشباك.

سريعا أتى التعادل في الدقيقة 52 بعد تمريرة وصلت إلى محمد البحر ليضعها بلمسة رائعة فوق الحارس ندياي.

وغادر نياس أرض الملعب في الدقيقة 59، ليحل حمية الطنجي بدلا منه.

كاد محمود المواس أن يمنح سوريا الفوز في الدقيقة 91 بركلة حرة ولكنها ارتطمت بالعارضة، ليرد الطنجي بالهدف القاتل في الدقيقة 94، بعد أن سدد الكرة لترتد من الحارس فيستعيدها ويسددها مرة أخرى في الزاوية الضيقة.

منتخب سوريا كان بحاجة للفوز على موريتانيا من أجل التأهل قبل النظر لمباراة تونس والإمارات، ولكن الخسارة المفاجئة جعلته يغادر كأس العرب مع منتخب موريتانيا، الذي كان خروجه محسوما بعد أن خسر مباراتيه.

بذلك يحقق منتخب موريتانيا فوزه الأول في تاريخ بطولة كأس العرب، حيث سبق له المشاركة عام 1985 وخسر مباراتين أمام البحرين والعراق بنفس النتيجة 2-0.

وانتهت منافسات المجموعة الثانية باحتلال تونس للمركز الأول بفارق الأهداف عن الإمارات ليتأهل الثنائي ولكل منهما 6 نقاط، بينما يحتل المنتخب السوري المركز الثالث بفارق الأهداف عن موريتانيا ولكل منهما 3 نقاط.