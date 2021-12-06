مؤتمر جوارديولا: دي بروين سيكون أساسيا ضد لايبزيج.. وموقفي من ضم داني أولمو

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 18:52

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا ليفربول مانشستر سيتي

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن نيته الدفع بكيفن دي بروين لاعب خط وسط الفريق في التشكيل الأساسي في مواجهة لايبزيج غدا الثلاثاء.

ويحل سيتي ضيفا على لايبزيج لملاقاته في سادس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكان دي بروين شارك لـ23 دقيقة ضد واتفورد في مباراة سيتي الأخيرة بعدما غاب لثلاث مباريات بعد إصابته بفيروس كورونا وتعرضه لانتكاسة بعدها.

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وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الإثنين: "تعرض كيفن للإصابة بكورونا ثم تعرض لانتكاسة وهذا طبيعي، خطوة بخطوة بدأ يعود وحصل على بعض الدقائق وهو سيبدأ غدا أساسيا وسنرى كم دقيقة يستطيع لعبها".

وواصل "عاد إلينا كيفن من اليورو ثم تعرض للإصابة بكورونا ثم قاتل للعودة لمركزه هو لا يتعين عليه إظهار أي شيء ليؤكد عودته، هو عليه القيام بما يقوم به خلال السنوات الخمسة الأخيرة فقط هو لاعب هام للفريق".

وضمن سيتي تصدره للمجموعة بغض النظر عن نتيجة المباراة إذ أنه يبتعد عن ملاحقه باريس سان جيرمان بفارق أربع نقاط وفي جعبة الفريق الإنجليزي 12 نقطة.

فيما يأتي لايبزيج ثالثا بأربع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن ملاحقه كلوب بروج.

وبسؤاله عن ضم داني أولمو لاعب لايبزيج قال جوارديولا: "لا لم أفكر في ضمه".

وواصل "هو لاعب للايبزيج وإن أردنا ضمه فالإدارة سوف تتواصل مع إدارة لايبزيج، هو لاعب رائع وأنا سعيد لتحليه بالشجاعة لمغادرة برشلونة ليطور مهاراته".

وعن رغبة لايبزيج في التأهل للدوري الأوروبي باحتلال المركز الثالث قال جوارديولا: "لا أدخل المباراة وأفكر في ذلك نفكر فقط في الفوز".

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